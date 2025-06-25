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疑恍神釀禍猛撞大貨車！國1小客貨車頭零件散一地

桃園電子報／ 桃園電子報

6月23日國道1號北向53公里機場系統路段發生一起碰撞事故。31歲吳姓男子晚間17時52分許駕駛小客貨車疑似恍神，撞上右側由29歲江姓男子駕駛的大貨車，所幸雙方均繫安全帶，無人受傷，事故現場由當事人自行排除，肇事原因仍待警方進一步釐清。

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6月23日國1北向53公里機場系統路段發生一起碰撞事故。圖：讀者提供

國道警方說明，警方於6月23日17時52分左右接獲通報，國1北向53公里機場系統路段有2部車事故，該起事故現場無人受傷指導當事人依A3簡易事故自行排除。吳男駕駛小客貨車，行駛於國1北向53公里機場系統路段，疑似恍神分心碰撞到行駛於右側輔助車道由江男駕駛之營大貨車，所幸雙方有依規定繫上安全帶，無人受傷，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

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吳男駕駛小客貨車疑似恍神，撞上右側大貨車。圖：讀者提供

國道警方也呼籲，駕駛人應遵守交通規則，開車隨時注意前方動態提高警覺，不要疲勞駕駛，變換車道應保持安全間隔，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

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