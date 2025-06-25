天氣熱、存放化學品 竹北工業大樓狂燒10小時才撲滅

新竹縣竹北市中華路、泰和路交叉口的鑫旺工業大樓，今晨4時39分發生火警，因大樓內存放丁酮及樹脂等少量化學物品，加上現場溫度過高，火勢延燒10個多小時，終於在下午3點26分熄滅。

新竹縣消防局指出，今晨4點39分獲報竹北市鑫旺工業大樓發生火警，該大樓為4層樓建築物，4樓有辦公室及實驗室，存放少量化學物品，包括丁酮及樹脂，消防局派遣超過27車、79人、2部救災機器人及1架無人機及大鋼牙機具搶救。

新竹縣副縣長陳見賢也到場關切。他表示，該棟工廠共有3家公司，起火源仍不確定，待消防局火調科調查，消防局目前正全力搶救，幸好工廠裡並無人員受困。他特別感謝消防人員不分晝夜輪值，為保護民眾生命財產安全，辛苦打火。

新竹縣消防局表示，直至上午11時許，大樓2、3樓尚有明火，消防人員共出6水線，2組人員入室搶救，第三面屋頂預計建立一開口進行排煙；中午12時許，因火場有存放環氧樹脂，入室消防人員都已撤出，改以雲梯車及救災機器人於外部射水搶救，火勢直至下午3點26分熄滅。