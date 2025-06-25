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台中太平山區邊坡火警 驚見1全身燒傷男屍
台中市太平頭汴山區長龍路3段邊坡今早起火，消防員滅火後，在其下方約10公尺處河床，發現6旬吳姓男子全身70%燒燙傷，已明顯死亡，警方初步排除外力介入，死因待警方釐清。
台中市消防局今天上午7時30分許，接獲民眾報案，指稱太平區長龍路3段，靠近中埔三號橋一帶邊坡有火警，立刻派遣車籠埔等分隊到場搶救，消防人員撲滅火勢後清理火場，赫然發現下方10公尺河床處有一名男子，全身70%燒燙傷，已明顯死亡。
太平警分局員警獲報到場處理，發現現場路邊停著1輛微型電動車，清查後，經家屬確認，死者身分為62歲吳姓男子；據了解，吳男近日至醫院身體檢查後，情緒低落，不知道為何騎車到此處。
警方採證後發現，現場遺留多枚煙蒂，並有酒類飲品，下方河床則累積有大量乾燥易燃落葉，現場及掉落處都無打鬥痕跡，初步排除外力介入。警方目前正勘查相關跡證，並與消防局火調科堪查，並報請檢察官相驗釐清。
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