快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

新北男欠債未還遭強押 北市警火速逮3嫌送辦

中央社／ 台北25日電

新北市62歲張男因借錢周轉延滯還錢，20日遭債權方押走，其家人協商未果後報案，北市警方火速鎖定犯嫌身分，並於昨天中午於新北市樹林區逮捕3嫌，並成功救出被害人。

台北市警察局大同分局昨天凌晨2時許接獲新北市警方單一窗口轉入一起民眾遭妨害自由案，初步了解為居住新北市的張男因向他人借貸周轉，並商議分期還款，前兩期都如約付款，但第3期的新台幣20萬元無法繳付，雙方引發債務糾紛。

張男於20日接獲債權人聯繫後便未返家，並被帶至新北市三峽區三樹路一帶進行看管及控制；張男家人於21日晚間9時許和債權人相約於台北捷運中山站6號出口協商債務未果，才於24日凌晨2時許向新北市警方報案。

大同分局獲報後，立即組成專案小組循線追查，迅速鎖定35歲陳男、52歲陳男及34歲鄒女涉嫌重大，經報請士林地檢署指揮偵辦。

經掌握3嫌於24日中午12時許將張男帶至其新北市樹林區公司處理債務時，迅速逮捕3嫌到案，並成功救出張男。

同時，現場查扣第2級毒品依托咪酯煙彈3顆、菸油2罐及智慧型手機6支等證物一批，全案詢後依涉妨害自由、毒品危害防制條例移請士檢偵辦。

新北 台北捷運 債務 借錢 三峽

延伸閱讀

試辦2機車格可放一輛重機挨批轉彎 新北交通局解釋原因

三峽重大車禍沒收到推播 議員喊新北串接公私急救APP

熱爆北市大同區又停電4千戶 里長：刑大、消防也停惹民怨

熱爆！34度高溫北市大同區4571戶停電沒冷氣 台電：下午3時復電

相關新聞

獨／台中新光三越氣爆全面解封 12樓美食街可展開修復

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案發...

養泰國嬰靈求財？他放高利貸還恐嚇討債 辦公室驚見「古曼童」

竹聯幫西堂成員林姓男子涉嫌高利貸放款，以債務整合名義誘使被害人簽立高額本票，恐嚇討債，刑事局懷疑有20多人被害，拘提林等...

突遭虎頭蜂攻擊...高雄9旬老農婦暈倒 連救護人員都差點被螫

高雄市桃源區高中里今天上午傳出虎頭蜂群攻擊出門種菜的90歲老農婦，老農婦當場被蜂群包圍狂叮，一度暈厥倒地，後經當地居民目...

台中太平山區邊坡火警 驚見1全身燒傷男屍

台中市太平頭汴山區長龍路3段邊坡今早起火，消防員滅火後，在其下方約10公尺處河床，發現6旬吳姓男子全身70%燒燙傷，已明...

高雄鳳山某鳥園遭竊 12隻鸚鵡不翼而飛

高雄市鳳山區某鳥園昨天遇竊，宵小趁園主熟睡，破壞後門侵入行竊，偷走各種鸚鵡12隻，損失約17萬多元。警方據報，正追查銷贓...

成大校友嗆殺學長要上世界頭版 法官這原因判緩刑、遠離校園

成功大學王姓畢業校友因在校期間與2名學長有細故，向系辦人員索討2學長住址及聯絡方式遭拒，今年2月間陸續傳送恐嚇訊息給對方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。