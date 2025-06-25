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養泰國嬰靈求財？他放高利貸還恐嚇討債 辦公室驚見「古曼童」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫西堂成員林姓男子涉嫌高利貸放款，以債務整合名義誘使被害人簽立高額本票，恐嚇討債，刑事局懷疑有20多人被害，拘提林等4人依組織犯罪防制條例、詐欺、恐嚇罪移送，檢方命2至5萬元交保。

警方調查，47歲林姓男子在新北市土城區某公寓1樓成立債務整合公司，與同夥高利貸放款後，致電被害人稱可協助整合不同筆債務，統一由公司代表被害人與債權人聯繫，但被害人須簽立面額高出債務金額的本票。

被害人簽本票後無力償還，林指使同夥赴被害人住家或上班地點，張貼傳單、以大聲公喊話或聚眾討債。林等人要求被害人提供LINE帳號及密碼，警方搜索公司時發現大批平板電腦，已登入被害人LINE，懷疑犯嫌以此監控被害人，若被害人失聯，可轉向其親友討債。

警方清查，去年3月起至少兩人被害，1名男子積欠120萬元、簽立580萬元本票，1名女子積欠30萬元、簽立240萬元本票。刑事局偵九大隊第二隊今年3月12日在台北、新北市搜索公司及犯嫌住處，拘提林等4人，搜出21台平板，分別登入不同LINE，懷疑有20多人被害。

林稱協助被害人處理債務，未暴力討債，被害人均為自願。警方搜索公司，發現犯嫌供養10多尊台灣不常見的泰國嬰靈民間信仰「古曼童」求財運，查扣現金28萬元、開山刀10把、西瓜刀3把、球棒6支，持續清查被害人。

竹聯幫西堂成員林姓男子涉嫌高利貸放款，以債務整合名義誘使被害人簽立高額本票，恐嚇討債，刑事局拘提林等4人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫西堂成員林姓男子涉嫌高利貸放款，以債務整合名義誘使被害人簽立高額本票，恐嚇討債，刑事局拘提林等4人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫西堂成員林姓男子涉嫌高利貸放款，以債務整合名義誘使被害人簽立高額本票，恐嚇討債，刑事局拘提林等4人移送。記者李奕昕／翻攝
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竹聯幫西堂成員林姓男子涉嫌高利貸放款，以債務整合名義誘使被害人簽立高額本票，恐嚇討債，刑事局拘提林等4人移送。記者李奕昕／翻攝
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