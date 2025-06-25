快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

聽新聞
0:00 / 0:00

突遭虎頭蜂攻擊...高雄9旬老農婦暈倒 連救護人員都差點被螫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市桃源區高中里今天上午傳出虎頭蜂群攻擊出門種菜的90歲老農婦，老農婦當場被蜂群包圍狂叮，一度暈厥倒地，後經當地居民目睹報警將她抱著救出，連現場救護人員都差點被蜂群攻擊，老農婦被送往醫院救治仍在加護病房觀察。

據了解，這名90歲的余姓老農婦今天上午從自家興中巷的住處前往附近的農牧用地巡視農作，卻在約6點50分左右突然遭到虎頭蜂群攻擊，老農婦雖馬上轉身就跑，但無奈蜂群行動迅速，老農婦只能用手抱著頭保護，但雙手也被虎頭蜂瘋狂螫咬。

老農婦被螫到體力不支倒地，消防局獲報後立刻派寶來消防分隊前往救援，但救護人員抵達現場時，現場仍有蜂群徘徊，老農婦在旁人協助上被抱起從山路送出，後經擔架抬出立刻送醫，雖意識清醒，但送往衛福部旗山醫院後仍立即送入加護病房觀察。

據了解，老農婦疑似是驚動虎頭蜂，遭到附近樹梢上的虎頭蜂窩傾巢而出攻擊，而罪魁禍首可能就是最強毒性之一的黑腹虎頭蜂，人體遭攻擊螫傷後不僅會出現紅腫，甚至會搔癢，引發過敏休克，有危及性命可能。

為防止虎頭蜂再攻擊路過民眾，高雄市消防局今天下午已派員前往將虎頭蜂窩摘除，同時呼籲民眾時節接近入夏，虎頭蜂活動越發頻繁，提醒上山作業的民眾勿著深色衣物、噴灑香水，以免驚動虎頭蜂，萬一被螫傷也應該盡快就醫。

老農婦遭到虎頭蜂群攻擊，她為護住頭部，雙手全是蜂螫，一度暈厥。記者巫鴻瑋／翻攝
老農婦遭到虎頭蜂群攻擊，她為護住頭部，雙手全是蜂螫，一度暈厥。記者巫鴻瑋／翻攝
老農婦遭到虎頭蜂群攻擊，她為護住頭部，雙手全是蜂螫，一度暈厥。記者巫鴻瑋／翻攝
老農婦遭到虎頭蜂群攻擊，她為護住頭部，雙手全是蜂螫，一度暈厥。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市 虎頭蜂 加護病房

延伸閱讀

高雄8旬農婦遭虎頭蜂螫10多針 意識清楚送醫

高雄基進黨唯一議員宣布退黨 張博洋：已請辭黨部主委

寵物店點蚊香直飄洗衣店 高雄2女大打出手送醫

綠高雄市長初選白熱化 柯志恩批：別只顧初選、畫大餅

相關新聞

獨／台中新光三越氣爆全面解封 12樓美食街可展開修復

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案發...

養泰國嬰靈求財？他放高利貸還恐嚇討債 辦公室驚見「古曼童」

竹聯幫西堂成員林姓男子涉嫌高利貸放款，以債務整合名義誘使被害人簽立高額本票，恐嚇討債，刑事局懷疑有20多人被害，拘提林等...

突遭虎頭蜂攻擊...高雄9旬老農婦暈倒 連救護人員都差點被螫

高雄市桃源區高中里今天上午傳出虎頭蜂群攻擊出門種菜的90歲老農婦，老農婦當場被蜂群包圍狂叮，一度暈厥倒地，後經當地居民目...

台中太平山區邊坡火警 驚見1全身燒傷男屍

台中市太平頭汴山區長龍路3段邊坡今早起火，消防員滅火後，在其下方約10公尺處河床，發現6旬吳姓男子全身70%燒燙傷，已明...

成大校友嗆殺學長要上世界頭版 法官這原因判緩刑、遠離校園

成功大學王姓畢業校友因在校期間與2名學長有細故，向系辦人員索討2學長住址及聯絡方式遭拒，今年2月間陸續傳送恐嚇訊息給對方...

桃園八旬翁遭推倒腦出血亡 家屬PO網求畫面助釐清真相

桃園一名82歲老翁日前在街頭疑似與人發生衝突，送醫兩日後不幸因腦出血傷重不治。死者家屬在社群平台發文求助，希望有目擊者或行車記錄器影像能協助還原事發經過，為逝者討回公道。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。