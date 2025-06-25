突遭虎頭蜂攻擊...高雄9旬老農婦暈倒 連救護人員都差點被螫

高雄市桃源區高中里今天上午傳出虎頭蜂群攻擊出門種菜的90歲老農婦，老農婦當場被蜂群包圍狂叮，一度暈厥倒地，後經當地居民目睹報警將她抱著救出，連現場救護人員都差點被蜂群攻擊，老農婦被送往醫院救治仍在加護病房觀察。

據了解，這名90歲的余姓老農婦今天上午從自家興中巷的住處前往附近的農牧用地巡視農作，卻在約6點50分左右突然遭到虎頭蜂群攻擊，老農婦雖馬上轉身就跑，但無奈蜂群行動迅速，老農婦只能用手抱著頭保護，但雙手也被虎頭蜂瘋狂螫咬。

老農婦被螫到體力不支倒地，消防局獲報後立刻派寶來消防分隊前往救援，但救護人員抵達現場時，現場仍有蜂群徘徊，老農婦在旁人協助上被抱起從山路送出，後經擔架抬出立刻送醫，雖意識清醒，但送往衛福部旗山醫院後仍立即送入加護病房觀察。

據了解，老農婦疑似是驚動虎頭蜂，遭到附近樹梢上的虎頭蜂窩傾巢而出攻擊，而罪魁禍首可能就是最強毒性之一的黑腹虎頭蜂，人體遭攻擊螫傷後不僅會出現紅腫，甚至會搔癢，引發過敏休克，有危及性命可能。