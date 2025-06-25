獨／台中新光三越氣爆全面解封 12樓美食街可展開修復

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案發後台中地檢署數度赴現場勘驗，4月也依過失致死罪嫌命新光多名幹部交保；檢方今再回現場，准予11樓、12樓解除封鎖，新光將可展開修繕。

據了解，台中地檢署主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺，今上午率隊到台中新光三越爆炸的11、12樓現場再次勘驗，由於事發後為保存現場，檢方曾命施工氣爆的12樓美食街、遭炸毀損嚴重的11樓等全面封鎖，禁止其他人員進入。

氣爆後檢方、警方及消防火調等都數度到場勘查、採集事證，檢方考量目前偵辦進度、蒐證已經完備等，今上午10點多與警方、新光三越人員等到場最後確認，准予解除11樓、12樓封鎖，並交還給新光三越，業者將可進場修繕。

中檢4月11日傳訊新光幹部、包商等多人到案複訊，訊後認定涉犯過失致死、過失傷害、準失火等罪之嫌疑重大，命傳新光總公司滑姓副理、吳姓課員，各60萬元、40萬元交保，新光台中店莊姓經理與旗下呂姓、李姓幹部，各60萬元、40萬元及30萬元交保，另名謝姓組長40萬元交保。

承攬、統包12樓美食街拆除裝修的室內裝修公司陳姓負責人30萬元交保，其餘4名中、下游拆除承包業者、施工人員，10萬元至15萬元不等交保。

檢方當時也說，綜合現階段調查所得事證，專案小組初步認定本案疑似因施工不慎導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故。