快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

獨／台中新光三越氣爆全面解封 12樓美食街可展開修復

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案發後台中地檢署數度赴現場勘驗，4月也依過失致死罪嫌命新光多名幹部交保；檢方今再回現場，准予11樓、12樓解除封鎖，新光將可展開修繕。

據了解，台中地檢署主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺，今上午率隊到台中新光三越爆炸的11、12樓現場再次勘驗，由於事發後為保存現場，檢方曾命施工氣爆的12樓美食街、遭炸毀損嚴重的11樓等全面封鎖，禁止其他人員進入。

氣爆後檢方、警方及消防火調等都數度到場勘查、採集事證，檢方考量目前偵辦進度、蒐證已經完備等，今上午10點多與警方、新光三越人員等到場最後確認，准予解除11樓、12樓封鎖，並交還給新光三越，業者將可進場修繕。

中檢4月11日傳訊新光幹部、包商等多人到案複訊，訊後認定涉犯過失致死、過失傷害、準失火等罪之嫌疑重大，命傳新光總公司滑姓副理、吳姓課員，各60萬元、40萬元交保，新光台中店莊姓經理與旗下呂姓、李姓幹部，各60萬元、40萬元及30萬元交保，另名謝姓組長40萬元交保。

承攬、統包12樓美食街拆除裝修的室內裝修公司陳姓負責人30萬元交保，其餘4名中、下游拆除承包業者、施工人員，10萬元至15萬元不等交保。

檢方當時也說，綜合現階段調查所得事證，專案小組初步認定本案疑似因施工不慎導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故。

新光三越2月13日氣爆後，目前修復正於第三階段「全面修復至可營業」，未料日前又傳出工地鐵板塌陷，新光先是否認安全問題，但台中市都發局認定屬工安事故，要求停工，新光再回應稱會依都發局指示，務必要求修復工程安全。

台中新光三越2月13日氣爆，檢方今就氣爆的11樓、12樓現場解除封鎖。圖／報系資料照
台中新光三越2月13日氣爆，檢方今就氣爆的11樓、12樓現場解除封鎖。圖／報系資料照
台中新光三越2月13日氣爆。圖／報系資料照
台中新光三越2月13日氣爆。圖／報系資料照

氣爆

延伸閱讀

高雄男漢神巨蛋偷拍裙底！美食街狂奔遭擊落 警活逮大喊「對不起」

台中新光三越修復 技師建議鋼承板切割繩索吊掛

台中新光三越修復工程鋼承板掉落 市府令暫停工

吳東進揪團買新光三越股權 這一招...牽動新金控

相關新聞

獨／台中新光三越氣爆全面解封 12樓美食街可展開修復

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案發...

桃園天羅地網纜線害路人摔斷牙 警方：中華電信要負責

桃園市政府提倡人本交通，今年初完成桃園區景福宮周邊人行道改善工程，近日卻傳民眾被工程纜線絆倒摔斷牙，通報當地派出所得到回...

高雄8旬農婦遭虎頭蜂螫10多針 意識清楚送醫

8旬余姓婦人今天上午到高雄桃源區自家芒果園時，不慎遭虎頭蜂螫傷10多針，意識清楚送醫救治。警方表示，蜂窩預計下午由當地民...

國3北向樹林路段2大貨車追撞 「紫爆」回堵5公里

高速公路局表示，今天下午1時15分，國道3號北向45.5K樹林路段，發生2輛大貨車追撞占外2線事故，造成回堵5公里，用路...

行駛國道注意水漂、火燒車風險 專家教保命方法

暑假即將來臨，高速公路局預期國道將湧入大量出遊車潮。高速公路局提醒用路人，暑期天氣對流旺盛，易有強降雨與高溫等劇烈天氣狀...

嘉義汽車美容工坊遭衝撞 疑股東糾紛28歲男駕車洩憤

嘉義縣太保市北港路二段一間汽車美容工坊今天凌晨遭人開車衝撞，疑因經營權股分糾紛發生衝突，28歲黃姓男子一言不合宣洩情緒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。