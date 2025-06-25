高雄8旬農婦遭虎頭蜂螫10多針 意識清楚送醫
8旬余姓婦人今天上午到高雄桃源區自家芒果園時，不慎遭虎頭蜂螫傷10多針，意識清楚送醫救治。警方表示，蜂窩預計下午由當地民眾協助摘除。
高雄市消防局表示，上午6時56分許獲報，指桃源區塔拉拉魯芙隧道附近有民眾被虎頭蜂螫傷，出動5車、9人前往，由救護人員穿著全套防護裝備將意識清楚的傷者救出，並由救護車送醫處置。
高雄市政府警察局六龜分局員警指出，88歲余女上午與另1名工人在自家芒果園整理農地時遇虎頭蜂，其中，余女因年長逃避不及，臉與手部被虎頭蜂螫傷10多針，至於工人則沒有受傷。
警方表示，余女仍在加護病房治療，另外，基於安全考量，虎頭蜂窩預計下午由當地民眾協助摘除，並呼籲人員切勿靠近蜂窩，避免遭蜂群螫傷。
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