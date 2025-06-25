快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

台中太平區路旁邊坡起火發現遺體 檢警釐清死因

中央社／ 記者蘇木春台中25日電

台中市消防局今天上午獲報，太平區長龍路3段路旁邊坡起火，警消到場時發現1名男子遺體，一旁散落菸蒂與酒瓶，警方正勘查相關跡證，後續將報請檢方相驗遺體釐清死因。

台中市消防局表示，今天上午7時37分獲報，太平區長龍路3段路旁邊坡發生火警，立即派員到場處理。

消防人員到場後，發現路旁停有1輛電動機車，機車旁邊坡雜草有燃燒現象，並在下方發現1名男性，胸部以下燒燙傷三度70%，已明顯死亡未送醫。

轄區台中市警局太平分局表示，全案獲報後到場勘查，發現案發地留有多枚煙蒂，並有酒類飲品，下方河床累積有大量乾燥易燃落葉，可能因此引燃火勢，現場無打鬥痕跡。

警方查出死者為62歲吳姓男子，經通知家屬到場確認身分無誤。警方正持續勘查相關跡證，後續會同消防局火調科調查，並報請檢方相驗遺體釐清死因。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

電動機車 遺體 台中市

延伸閱讀

竹北1工業大樓火警無人受困 空品不佳民眾閉窗

影／疑機車闖紅燈…台中太平這國小畢業生遭撞飛送醫

澎湖獨木舟釣客出海一夜未歸 今傳噩耗證實死亡

錢都國際餐飲捐贈救災救護裝備 用行動支持桃園消防局

相關新聞

獨／台中新光三越氣爆全面解封 12樓美食街可展開修復

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案發...

桃園天羅地網纜線害路人摔斷牙 警方：中華電信要負責

桃園市政府提倡人本交通，今年初完成桃園區景福宮周邊人行道改善工程，近日卻傳民眾被工程纜線絆倒摔斷牙，通報當地派出所得到回...

高雄虎頭蜂攻擊9旬老農婦 連救護人員都差點被螫

高雄市桃源區高中里今天上午傳出虎頭蜂群攻擊出門種菜的90歲老農婦，老農婦當場被蜂群包圍狂叮，一度暈厥倒地，後經當地居民目...

高雄8旬農婦遭虎頭蜂螫10多針 意識清楚送醫

8旬余姓婦人今天上午到高雄桃源區自家芒果園時，不慎遭虎頭蜂螫傷10多針，意識清楚送醫救治。警方表示，蜂窩預計下午由當地民...

國3北向樹林路段2大貨車追撞 「紫爆」回堵5公里

高速公路局表示，今天下午1時15分，國道3號北向45.5K樹林路段，發生2輛大貨車追撞占外2線事故，造成回堵5公里，用路...

行駛國道注意水漂、火燒車風險 專家教保命方法

暑假即將來臨，高速公路局預期國道將湧入大量出遊車潮。高速公路局提醒用路人，暑期天氣對流旺盛，易有強降雨與高溫等劇烈天氣狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。