台中太平區路旁邊坡起火發現遺體 檢警釐清死因

台中市消防局今天上午獲報，太平區長龍路3段路旁邊坡起火，警消到場時發現1名男子遺體，一旁散落菸蒂與酒瓶，警方正勘查相關跡證，後續將報請檢方相驗遺體釐清死因。

台中市消防局表示，今天上午7時37分獲報，太平區長龍路3段路旁邊坡發生火警，立即派員到場處理。

消防人員到場後，發現路旁停有1輛電動機車，機車旁邊坡雜草有燃燒現象，並在下方發現1名男性，胸部以下燒燙傷三度70%，已明顯死亡未送醫。

轄區台中市警局太平分局表示，全案獲報後到場勘查，發現案發地留有多枚煙蒂，並有酒類飲品，下方河床累積有大量乾燥易燃落葉，可能因此引燃火勢，現場無打鬥痕跡。

警方查出死者為62歲吳姓男子，經通知家屬到場確認身分無誤。警方正持續勘查相關跡證，後續會同消防局火調科調查，並報請檢方相驗遺體釐清死因。

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