嘉義汽車美容工坊遭衝撞 疑股東糾紛28歲男駕車洩憤

嘉義縣太保市北港路二段一間汽車美容工坊今天凌晨遭人開車衝撞，疑因經營權股分糾紛發生衝突，28歲黃姓男子一言不合宣洩情緒，便開車衝撞店家，導致鐵捲門嚴重變形，肇事後揚長而去，警方鎖定身分將他查緝到案，店家不排除對他提告求償損壞賠償。

據了解，雙方為股東經營權糾紛，之前就有吵過架，引來不少民眾圍觀，原本說好要私下調解處理，但雙方疑似未談妥，28歲黃姓男子凌晨開車衝撞鐵捲門，宣洩情緒，因現在鐵捲門現在大多做輕型的，黃男未受傷、車頭僅輕微損壞，隨後便揚長而去。

警方表示，今年凌晨1時許接獲商家報案，汽車美容工坊的鐵捲門遭破壞情事，疑似被開車衝撞嚴重變形，立即組成專案小組，鎖定對象並將他查緝到案，經瞭解係汽車美容工坊的經營權糾紛，所引起之嫌隙，嫌疑人心生不滿而開車毀損鐵捲門。