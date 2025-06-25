安平住商發展大型車紛紛進入 警強力取締今年開罰172件

台南市安平區因住商發展，近期各式大型建築工地隨著營建需求而生，載運砂石、建築材料車輛及水泥攪拌車等大型車紛紛進入安平區，轄區第四警分局今年迄今共取締砂石（大型貨）車各項違規共172件，駕駛如不配合過磅，將開罰9萬元，以保障市民用路安全。

去年台南市全年度交通死亡事故計有151件，大型車就佔了26件，近日台北市忠孝東路與新生南路口本月21日發生死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛大型吊車，未煞停停等紅燈，直行撞倒前方3輛機車，19歲蔡姓女騎士當場遭輾斃；第四警分局預先防範，加強取締告發。

第四分局指出，有鑑於大貨車、大客車、曳引車因內輪差與視野死角問題，加上車身長且體積重，發生碰撞事故後往往造成嚴重傷亡，分局每月不定期結合交通警察大隊使用「移動式地磅」在大型車輛行經的時、路段機動攔查取締告發砂石車、水泥攪拌車等大型車輛。

分局今年迄今共取締砂石（大型貨）車各項違規共172件，主要分別為未依規定申請路權、違規停車、超載等三項；路權部分，依道路交通管理處罰條例處900元以上1800元以下罰鍰，違停則處600元以上1200元以下罰鍰。

超載部分，處10000元罰鍰，超載10公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰1000元；超載逾10公噸至20公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰2000元；超載逾20公噸至30公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰3000元；超載逾三30噸者，以總超載部分，每一公噸加罰5000元。

第四分局表示，駕駛如不配合過磅，將依道交條例處罰9萬元，以確實保障市民用路安全及預防交通事故發生；分局持續強化執法工作，並至各建築工地宣導大型車輛駕駛人遵守交通安全規則及轄內學校宣導學童大型車內輪差交通安全觀念。

分局指出，因大型車輛體積龐大、車身重，除行車易產生視野死角與內輪差外，若規格設備不符規定、未遵守道路標誌、標線、號誌之指示及超載導致路面破損等情事容易致生交通事故，嚴重性往往大於小型車輛。