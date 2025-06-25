寵物店點蚊香直飄洗衣店 高雄2女大打出手送醫
高雄市小港區今天近午發生女子鬥毆事故，寵物店在門口點蚊香，香煙飄向鄰居洗衣店，引起洗衣店商家不滿，今天洗衣店商家又見寵物店又點蚊香，雙方起口角，2名婦人大打出手，分別掛彩送醫。全案由警方處理中。
據了解，高雄市小港區信義二路某寵物店蔡姓女子（45歲）在門口點蚊香，因香煙飄向鄰居家裡，不巧旁邊有傳統洗衣店，洗衣店謝姓婦人（69歲）嫌蔡女點蚊香影響洗衣店，昨晚雙方便為點蚊香的事吵架，警方也趕往處理調解，雙方才不歡而散。
但今天上午11時30分，寵物店蔡女又在店門口點蚊香，洗衣店謝婦上前阻止，雙方再度口角，進而大打出手；蔡女臉頰受傷，謝婦也右手臂受傷，鄰居報警，找救護車將2人送往小港醫院治療中。警方表示，雙方若提告，將依法送辦。
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