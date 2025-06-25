桃園天羅地網纜線害路人摔斷牙 警方：中華電信要負責

桃園市政府提倡人本交通，今年初完成桃園區景福宮周邊人行道改善工程，近日卻傳民眾被工程纜線絆倒摔斷牙，通報當地派出所得到回應「這是市府的工程」，結果市府查出是警方天羅地網纜線；警方今初步回應，該纜線為租賃式天羅地網設備，已要求廠商負責。

民進黨桃園市議員黃瓊慧接獲陳情，1名周姓男子23日走路經過大廟前人行道，被黑色纜線絆倒，造成全身多處挫傷，門牙斷裂，回家後頭非常痛，說話也變緩慢，經醫生診斷有腦震盪症候群。

消息在網路曝光，另有民眾陳情21日已被絆倒受傷，通報當地派出所，派出所22日回覆「這是市府的工程，已經連絡市府處理」，遺憾改善前又有其他人受傷。

黃瓊慧表示，桃園市政府提倡人本交通，結果修繕設備沒有把線路收好或擺放警示標誌，民眾無辜受傷，實在諷刺，服務處將協助後求償事宜。

負責人行道改善工程的桃園市都市發展局表示，人行道今年初完成驗收並未看到纜線，今赴現場會勘也會發現鋪面受損，但有追查線路是從交通局路口號誌基座接出地面，清查後確定是警方天羅地網纜線。