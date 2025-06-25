快訊

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

國際海員節 海巡署推我的安心船影片響應反騷擾

中央社／ 台北25日電

為響應今天國際海員節，海洋委員會海巡署表示，特別製作「我的安心船」影片響應，將秉持「反騷擾、反霸凌、反歧視」3大核心信念，戮力打造安心的海洋文化。

海巡署透過新聞稿表示，為響應國際海事組織（IMO）因應2025國際海員節推動「My HarassmentFree Ship」全球倡議，今年特別以「我的安心船」影音短片共同響應，建立零性騷擾、零職場霸凌、人人安心信賴的船舶環境，守護每名海巡人員的尊嚴與安全。

自海巡成立以來，女性人員比例每年提升，海巡署表示，海巡用人不問性別、唯才是用，不論在海安演習負責金門艦操船掌舵的大副、海難現場空勤吊掛救生救難的隊員，或是在東南沙戍守國家主權的海巡人員，都能看到女性人員在尊重與安心的職場上巾幗不讓鬚眉的身影。

此外，海巡署說，自海洋委員會主委管碧玲上任以來，也致力推動打造安心的海洋文化。今年更親率海巡以身作則，希望能帶頭引領航運業界共同關注海上性騷擾及霸凌問題，指導採取積極預防與即時處理措施。

海巡署指出，將秉持「反騷擾、反霸凌、反歧視」3大核心信念，從本身做起，持續不斷透過定期講習、強化通報管道、諮商輔導及相關法令宣導，加強海巡人員對性騷擾防治及職場霸凌防治的認識與應處能力。

同時，落實從船長到船員人人有責的分工合作與相互支持機制，以確保所有執勤人員在船上均有被尊重、公平且安心的工作環境。

海巡署提到，「我的安心船」影音片尾可看到，管碧玲期勉大家「讓尊重與安全，隨船啟航」；海巡署也表示，「我的安心船」不是一句口號，而是對每艘海巡艦船艇上海巡人員的承諾。

海巡署說，對欺凌與騷擾堅決零容忍，務必讓在茫茫大海上執勤的海巡人員都能充分感受到安全、關懷、被重視與被呵護；讓海巡人員都能夠心無旁騖專注守護國家安全與維護主權，展現打造安心海洋文化的決心。

職場霸凌 海巡署 性騷擾

延伸閱讀

海科營運中心設置條例通過 管碧玲：海洋科研新里程

響應世界海龜日 管碧玲馬公野放10隻海龜重返大海

海洋瀕危動物遭獵捕作宗教法器「鯊魚劍」 管碧玲痛心要求重判

深化民眾海洋意識 管碧玲邀6/8到高雄參與國家海洋日

相關新聞

影／疑機車闖紅燈…台中太平這國小畢業生遭撞飛送醫

13歲張姓國小畢業生昨與同學相約在學校見面，沒想到穿越台中市太平區新光國小前方的新福路行穿線要到學校，疑因35歲呂姓女機...

桃園天羅地網纜線害路人摔斷牙 警方：中華電信要負責

桃園市政府提倡人本交通，今年初完成桃園區景福宮周邊人行道改善工程，近日卻傳民眾被工程纜線絆倒摔斷牙，通報當地派出所得到回...

行駛國道注意水漂、火燒車風險 專家教保命方法

暑假即將來臨，高速公路局預期國道將湧入大量出遊車潮。高速公路局提醒用路人，暑期天氣對流旺盛，易有強降雨與高溫等劇烈天氣狀...

嘉義汽車美容工坊遭衝撞 疑股東糾紛28歲男駕車洩憤

嘉義縣太保市北港路二段一間汽車美容工坊今天凌晨遭人開車衝撞，疑因經營權股分糾紛發生衝突，28歲黃姓男子一言不合宣洩情緒，...

寵物店點蚊香直飄洗衣店 高雄2女大打出手送醫

高雄市小港區今天近午發生女子鬥毆事故，寵物店在門口點蚊香，香煙飄向鄰居洗衣店，引起洗衣店商家不滿，今天洗衣店商家又見寵物...

出事了阿伯！6旬男開車撞破水管「一柱擎天」路人全濕

桃園市65歲黃姓男子昨下午開車行經八德區龍南路429巷，不明原因自撞路邊護欄，同時撞破水管造成水勢「一柱擎天」，附近騎士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。