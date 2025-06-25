為強化交通秩序與環境品質，桃園市楊梅警分局自6月以來，已結合環保局執行4次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，針對楊梅區一帶改裝噪音車輛進行攔查檢測。4次勤務共攔查43部汽機車，其中17部車輛因檢測不合格，當場依法開單告發，並限期複驗。

頭洲派出所員警於昨(24)日執行聯合稽查勤務時，發現一輛自小客車發出刺耳噪音。圖：警方提供

警方提到，頭洲派出所員警於昨(24)日執行聯合稽查勤務時，發現一輛由31歲傅姓男子駕駛之自小客車發出刺耳噪音，引起員警注意後隨即攔查，並依規定引導至稽查點進行分貝測量。經檢測該車噪音達112分貝，超過標準值24分貝，當場被開罰3600元並限期改善，否則將依法連續處罰。另外17部不合格車輛中竟有8部為累犯，稽查時發現已是第二次被測出超標，全部依噪音管制法第8條規定，處3000至9000元不等罰鍰。執勤員警感嘆，真的是寧願被罰錢也要繼續改裝。

17部不合格車輛中竟有8部為累犯。圖：警方提供

楊梅分局長張仁傑表示，針對各項交通違規及噪音擾民車輛，警方將持續加強取締；另為降低交通事故發生，於6月15日至8月31日期執行「強化交通安全專案」勤務，針對闖紅燈、嚴重超速、酒後駕車、不停讓行人及行人違規等加強取締，以有效維護用路人行車安全與社區寧靜。同時呼籲民眾駕駛汽機車切勿任意改裝或違規操作，應共同遵守交通與環保法規，攜手提升生活品質與道路秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：學不乖？楊梅警深夜抓17噪音車 半數竟是累犯下場慘