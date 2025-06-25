深夜連撞6機車加速肇逃 警鎖定租賃車駕駛身分追查中
新北市板橋區新海路今晨發生肇逃車禍。1輛轎車凌晨1時許行經新海路與英士路口時，不明原因擦撞路邊停車格6輛機車，不料肇事車不但未停下還加速逃逸。海山警調閱監視器鎖定該車是租賃車，目前已掌握承租人身分將通知到案釐清事故原因。
海山警分局今天凌晨1時許接獲報案，新海路發生肇逃車禍。警方到場經查為1輛轎車行經新海路與英士路口時，不明原因擦撞停車格6輛機車，導致6輛機車倒地受損，所幸並無人員受傷，肇事轎車隨即加速往新莊方向逃逸。
警方立即調閱監視器追查，發現肇事車是1輛租賃車，經聯繫租車公司後已掌握承租人身分，將盡速通知肇事駕駛到案釐清事故原因。
海山分局指出，該租賃車肇事後駕駛並未報警或下車查看就逕自離去，已違反道路交通管理處罰條例第62條第1項，可處1000元以上3000元以下罰款，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。警方呼籲如發生交通事故，駕駛應主動通知警方到場處理，違者將依道交條例第62條或刑法第185-4條裁處。
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