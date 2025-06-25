出事了阿伯！6旬男開車撞破水管「一柱擎天」路人全濕

桃園市65歲黃姓男子昨下午開車行經八德區龍南路429巷，不明原因自撞路邊護欄，同時撞破水管造成水勢「一柱擎天」，附近騎士經過全放慢速度慘「淋雨」通過。警方到場後黃男經酒測值為零，詳細肇事原因待釐清。

有民眾昨在社群平台貼出行車紀錄器畫面，當時他騎車行經八德區龍南路429巷時發現前方右邊一輛小客車自撞，整輛車開上護欄，車頭保險桿掉落，造成旁邊水管破裂，大量水勢沖上天際，許多騎士放慢速度經過全被淋濕，原PO則寫下「氣象預報沒說今天桃園會下雨欸」。