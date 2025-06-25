潛水調查失聯獲救 陳盡川：不會阻礙海保行動

在澎湖望安東吉嶼進行潛水保育巡查的海洋志工陳盡川，在海上漂流了4個小時，昨晚在帆船外礁平安獲救，他重申不會阻礙海洋保育的決心與行動。

獲救安返的陳盡川今天表示，昨天中午與4位嘉義大學等團隊前往南方四島國家公園調查海蛞蝓，同時進行周邊海域海洋生態環境巡查。

陳盡川表示，10餘年來，海洋保護志工團隊在水下生態巡查時，是一貫的運作模式，身上都會配帶有小海豚追蹤型AIS顯示器與緊急求救的鸚鵡螺AIS顯示器等完善配備，昨天在進行水下調查時，疑因在流區海域中，快速的向南方漂流，導致戒護船都未收到訊息，工作團隊見狀報請搜尋。

陳盡川表示，在湍急的流區中，短短3小時漂流3公里遠，只好即時使用推進器來加速以脫離流區，但愈漂愈遠，還隱約可見到空偵機與巡防艇，最終利用浮力袋組合成1個類似躺椅的樣子，配合海水漲潮反方向的北流至船帆嶼附近海域，幸運的被澎湖潛水協會救起，平安歸來。

獲救歸來的陳盡川在臉書感謝澎湖潛水會的成功搜救，也感謝海巡艦艇、空偵機、TN團隊水搜尋行動等公私救援，對昨天的這起小意外，並重申海洋保護是一絲一毫的堅持，並不會阻礙澎湖海洋保護志工的決心與行動。