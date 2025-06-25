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影／疑機車闖紅燈…台中太平這國小畢業生遭撞飛送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

13歲張姓國小畢業生昨與同學相約在學校見面，沒想到穿越台中市太平區新光國小前方的新福路行穿線要到學校，疑因35歲呂姓女機車騎士闖紅燈撞飛，多處擦挫傷、尾椎骨裂，呂女也全身多處擦傷。呂姓也因闖紅燈，恐挨罰最高3.78萬元，並吊扣其駕駛執照1年。

警方根據監視器發現，35歲呂姓機車女騎士昨天8時43分，騎機車沿新興路往樹德路方向行駛，在新福路路口，撞飛正在通過行人穿越道的13歲張姓男生，呂女連人帶車也摔落在地，警方也查出，當時呂女闖紅燈，且未停讓行人穿越道上行人所致。

警方說明，張姓男學生身體多處擦挫傷、尾椎骨裂，送往中國醫藥院附設醫院救治，無生命危險；呂姓女機車騎士身體多處擦傷，送往中國醫藥院附設醫院救治，無生命危險。

太平警分局交通分隊小隊長吳俊儒說明，呂姓女機車騎士因違反道路交通管理處罰條例第53條第1項汽車駕駛人燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈 ，挨罰1800元。另，該條例第44條第4項汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口有行人穿越時不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處7200元至3.6萬元，並吊扣其駕駛執照1年。

13歲張姓男國小畢業生昨穿越太平區新福路行穿線，遭呂姓女機車騎士闖紅燈撞飛受傷。圖／翻攝自路口監視器畫面
13歲張姓男國小畢業生昨穿越太平區新福路行穿線，遭呂姓女機車騎士闖紅燈撞飛受傷。圖／翻攝自路口監視器畫面

闖紅燈 行人 機車騎士

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