影／疑機車闖紅燈…台中太平這國小畢業生遭撞飛送醫

13歲張姓國小畢業生昨與同學相約在學校見面，沒想到穿越台中市太平區新光國小前方的新福路行穿線要到學校，疑因35歲呂姓女機車騎士闖紅燈撞飛，多處擦挫傷、尾椎骨裂，呂女也全身多處擦傷。呂姓也因闖紅燈，恐挨罰最高3.78萬元，並吊扣其駕駛執照1年。

警方根據監視器發現，35歲呂姓機車女騎士昨天8時43分，騎機車沿新興路往樹德路方向行駛，在新福路路口，撞飛正在通過行人穿越道的13歲張姓男生，呂女連人帶車也摔落在地，警方也查出，當時呂女闖紅燈，且未停讓行人穿越道上行人所致。

警方說明，張姓男學生身體多處擦挫傷、尾椎骨裂，送往中國醫藥院附設醫院救治，無生命危險；呂姓女機車騎士身體多處擦傷，送往中國醫藥院附設醫院救治，無生命危險。