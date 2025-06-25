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竹北橋下傳來哭聲 竟是女摔車警急跳水救車

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹21歲女子日前騎機車行經中正橋下時，疑似不慎壓到石頭，失控連人帶車摔進橋下渠道，整輛機車也一併墜入水中。女子因不知所措嚇得在路旁哭泣，所幸高鐵派出所兩名巡邏警員即時發現，不僅協助女子脫困，更下水搶救落水機車，化解危機。

警方指出，5月5日上午10時至12時，高鐵派出所警員黃峻哲與吳宜城執行巡邏勤務，行經中正橋下時發現一名女子坐在路旁哭泣、神情慌張，兩人立即上前關心，女子表示自己騎車時不慎壓到石塊，導致重心不穩摔進橋下水道，機車也一同跌入水中。

警方見女子衣物溼透、情緒激動，迅速分工協助，一人安撫情緒，另一人則脫鞋涉水救援。發現機車仍浸泡在水中，兩人判斷若未及時處理，恐造成引擎進水損壞，便合力將車身抬起，將排氣孔移出水面，緊急保護引擎。

此時，熱心路過的民眾也主動加入救援，一名駕駛更停下車，合力與警方一同將機車拖出水中。在警民合力下，機車終於成功脫困。少女見愛車完好如初，當場淚崩感謝：「真的太謝謝你們了，不然不知道該怎麼辦才好！」

隨後，119救護人員也趕抵現場，檢查女子身體狀況，確認無明顯外傷，但為求謹慎，仍將其送醫檢查。警方表示，能及時協助民眾脫困，是警察的責任與榮幸，民眾的平安就是他們最大的心願，加上熱心民眾無私協助，為社會注入一股暖流。

新竹21歲女子日前騎機車行經中正橋下時，疑似不慎壓到石頭，失控連人帶車摔進橋下渠道，整輛機車也一併墜入水中。圖／警方提供
新竹21歲女子日前騎機車行經中正橋下時，疑似不慎壓到石頭，失控連人帶車摔進橋下渠道，整輛機車也一併墜入水中。圖／警方提供
新竹21歲女子日前騎機車行經中正橋下時，疑似不慎壓到石頭，失控連人帶車摔進橋下渠道，整輛機車也一併墜入水中。圖／警方提供
新竹21歲女子日前騎機車行經中正橋下時，疑似不慎壓到石頭，失控連人帶車摔進橋下渠道，整輛機車也一併墜入水中。圖／警方提供

高鐵 情緒 哭泣

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