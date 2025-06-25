竹北1工業大樓火警無人受困 空品不佳民眾閉窗

新竹縣竹北市鑫旺工業大樓今天發生火警，竹縣消防局獲報前往搶救，所幸無人受困。副縣長陳見賢說，火災造成空氣品質不佳，附近民眾可緊閉門窗，但保持必要通風。

新竹縣政府發布訊息表示，位於竹北市中華路的鑫旺工業大樓，今天凌晨4時許起火，此處大樓為4層樓建築物，4樓有辦公室及實驗室，存放少量化學物品，由於現場溫度過高，消防局使用消防機器人進入火場協助滅火。

陳見賢透過文字表示，該棟工廠共有3家公司，目前起火源仍不確定，待消防局火調科調查，所幸現場無人員受傷、受困，仍在搶救中。

他說，住在泰和里附近的居民及用路人，因火警可提前改道行駛，也請配合現場交通指揮，保持安全；另火災造成空氣品質不佳，建議附近民眾可緊閉門窗，保持必要通風。