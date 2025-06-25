澎湖海保志工隊長陳盡川潛水失聯 漂流至船帆嶼遭尋獲
澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川昨日領隊員前往東吉鋤頭嶼，進行例行性生態巡查船潛時失聯，一行人潛水後，獨見陳盡川未見浮起，經海巡隊巡防艇、直升機加入搜尋，海空聯合、民間力量搜救之下，昨日傍晚由澎湖潛水協會船隻在船帆嶼海域尋獲陳男，人幸無大礙。
澎湖海巡隊表示，陳盡川在鋤頭嶼生態調查潛水失聯，海巡隊接獲巡防區通報後，立即調派PP-3519艇及PP-10066前往協尋，昨日下午2時38分巡防艇抵達鋤頭嶼北0.15浬（23-15N 119-39E），開始搜尋；下午2時43分空偵機自台中起飛前往，並於下午3時25分抵達通報區域，加入協尋行列。
而此次救起陳盡川的民眾，是曾經在草嶼海域跳過去陳盡川的船跟他起衝突的人。潛水業者葉生弘說，第一時間聽到陳盡川飄流，澎湖潛水會義無反顧派出翔安海洋前往搜救，5點12分出港、6點57分在船帆外礁就找到人了，他說「這會是一段佳話，無論我們多不喜歡一個人，遇到生命相關，還是願意出手相救，這就是澎湖人！」
葉生弘說，「我可以看你不爽跟你打架，但該出手相救也義不容辭。」據了解，陳盡川是昨日中午12時和嘉義大學人員等5人在東吉以西約0.8浬處海域下潛，經過98分鐘後，其餘4人已經上船，卻不見陳盡川蹤影，陳身上有帶鸚鵡螺緊急救援 GPS信號發射器，也未見發射訊號，同行人員才向118報案。
據了解，陳盡川當時被強勁海流帶到船帆嶼海域，GPS信號發射器因距離太遠而失效，他只能漂流等待救援，所幸澎湖潛水協會船隻翔安海洋根據海流研判，往船帆嶼方向搜尋，順利在傍晚間尋獲。海委會主委管碧玲也在臉書發文「非常感謝，陳盡川先生以堅強的毅力戰勝大海，獲救了！」
陳盡川熱心海洋保護，是第一個對七美棘冠海星大爆發提出警訊，同時也成立澎湖新興農業發展協會，一直致力澎湖海陸生態環境保育，2018年還因積極推動南方四島保護區劃設，甚至蒐證檢舉海上違法，勸阻潛水客非法打魚，還慘遭數名潛水客圍毆導致頭破血流送醫；2020年他用來巡查海域的快艇也因此遭縱火焚燬。
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