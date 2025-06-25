快訊

立委陳瑩罷免案遭告發偽造連署 北檢約談國民黨中央黨部組發會黨工

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

平價親民摺疊手機來了！三星被爆Galaxy Z Flip FE亮相7月發表會

菲女遊台誤判台中大安海邊潮汐 錯過末班公車流落街頭

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大安海水浴場是中部地區唯一的親海沙灘，繼前天有女子站立海中需救援後，日前深夜又有兩名菲律賓籍女子來台旅遊時，一度前往大安濱海樂園體驗沙灘車，不料因誤判潮汐導致行程延誤，錯過晚間末班公車，佇立於北汕路公車站牌前，內心徬徨無助，大甲分局海墘派出所獲報後，員警趕往現場協助，展現台灣警方溫暖貼心的服務。

大甲警方表示，兩名菲律賓籍女子來台中旅遊，因誤判潮汐延誤行程受困大安路邊，因人生地不熟，語言不通，又拖著大包小包的行李，在昏黃街燈下徘徊等待，無奈錯失搭乘交通工具的時間，陷入進退兩難，所幸附近熱心民眾發現異狀後報警求助，海墘派出所警員顏宗達接獲報案後火速趕抵，主動以英語了解狀況，溫言安撫旅客情緒，並親自協助搬運行李至巡邏車上。

大甲分局指出，顏姓警員見當天夜色已深，擔心兩位女子安危，一面以英語溝通安撫異國旅人，一面主動將她們載往鄰近民宿，協助完成入住手續，避免她們流落街頭，兩名菲籍女子更是眼眶泛紅，感謝警方的即時援助，頻頻鞠躬道謝並感動落淚，並說雖遠在異鄉，卻深刻感受到台灣的人情味，永遠記住這分「夜裡的溫暖」。

兩名菲律賓籍女子來台中海邊旅遊，因誤判潮汐延誤行程受困大安路邊，大甲員警趕往現場協助並安排住處。圖／大甲分局提供
兩名菲律賓籍女子來台中海邊旅遊，因誤判潮汐延誤行程受困大安路邊，大甲員警趕往現場協助並安排住處。圖／大甲分局提供

行程 英語 沙灘

延伸閱讀

北市綠竹筍王出爐 專家親授挑竹筍秘訣

棒球／小馬亞太青棒賽 中華隊輕取菲律賓迎2連勝

影／緊急救命 台中海巡及時救回海中站立女子

下班注意路況！大雷雨襲台北市大安、松山、中正等9區

相關新聞

澎湖海保志工隊長陳盡川潛水失聯 漂流至船帆嶼遭尋獲

澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川昨日領隊員前往東吉鋤頭嶼，進行例行性生態巡查船潛時失聯，一行人潛水後，獨見陳盡川未見浮起，...

影／台中男今凌晨逆向騎車 撞紅牌重機妙齡女釀一死

台中市廖姓男子在今天凌晨2時許吧，騎機車在北屯區疑逆向行駛，撞上對向騎紅牌大重機的潘姓女子，廖男傷重不治，潘女則仍在醫院...

竹北工業大樓起火濃煙狂竄 鄰近2科技園區交通一度壅塞

新竹縣竹北市中華路、泰和路交叉口的鑫旺工業大樓，今晨4時39分發生火警意外，現場冒出大量濃煙，消防局出動多個分隊全力搶救...

國1北向台北路段2車追撞事故 占內線致回堵2公里

高速公路局表示，今天上午7時29分，國道1號北向25.6K台北前，有2輛自小客車追撞事故，占內線，回堵2公里，提醒用路人...

國1北向新竹中線車道國光客運拋錨 拖吊中已回堵7公里

今天上午6時8分，在國道1號北向100.3K新竹系統前，中線車道有1輛國光客運故障拋錨，占用內2線車道，目前進行拖吊作業...

國3南向通霄1車追撞施工緩撞車 占內中車道

高速公路局說，今天上午9時34分，國道3號南向143K通霄路段，發生1輛自小客車追撞施工緩撞車的事故，占內中車道，無回堵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。