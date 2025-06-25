菲女遊台誤判台中大安海邊潮汐 錯過末班公車流落街頭
台中市大安海水浴場是中部地區唯一的親海沙灘，繼前天有女子站立海中需救援後，日前深夜又有兩名菲律賓籍女子來台旅遊時，一度前往大安濱海樂園體驗沙灘車，不料因誤判潮汐導致行程延誤，錯過晚間末班公車，佇立於北汕路公車站牌前，內心徬徨無助，大甲分局海墘派出所獲報後，員警趕往現場協助，展現台灣警方溫暖貼心的服務。
大甲警方表示，兩名菲律賓籍女子來台中旅遊，因誤判潮汐延誤行程受困大安路邊，因人生地不熟，語言不通，又拖著大包小包的行李，在昏黃街燈下徘徊等待，無奈錯失搭乘交通工具的時間，陷入進退兩難，所幸附近熱心民眾發現異狀後報警求助，海墘派出所警員顏宗達接獲報案後火速趕抵，主動以英語了解狀況，溫言安撫旅客情緒，並親自協助搬運行李至巡邏車上。
大甲分局指出，顏姓警員見當天夜色已深，擔心兩位女子安危，一面以英語溝通安撫異國旅人，一面主動將她們載往鄰近民宿，協助完成入住手續，避免她們流落街頭，兩名菲籍女子更是眼眶泛紅，感謝警方的即時援助，頻頻鞠躬道謝並感動落淚，並說雖遠在異鄉，卻深刻感受到台灣的人情味，永遠記住這分「夜裡的溫暖」。
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