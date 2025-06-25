台中警今年抓少年無照駕駛破千件 肇事下降36%

台中市警局為了防止少年無照駕駛肇事，加強在青少年常見聚集場所、易生危險駕車路段取締，今年一月到六月已取締少年無照駕駛破千件，降低少年無照駕駛肇事件數36%，顯示防制成效。

台中市警局統計，今年1月1日至6月20日取締未滿18歲青少年無照駕駛共計1005件，同期青少年發生交通事故且無照駕駛為肇事主因者有204件交通事故（無人員死亡案件），比較去去年同期發生321件交通事故（2件人員死亡案件），件數減少117件，大幅下降36.4%、死亡減少2人，可見執法防制成效顯著，有效降低青少年交通事故。

台中市警局交通大隊表示，暑假期間青少年騎乘機車結伴出遊頻繁，為遏止青少年危險駕車不良風氣，有效防制未成年無照駕駛發生交通事故，在青少年常見聚集場所及易生危險駕車路段，強化執法，加強取締未滿18歲青少年無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、未戴安全帽、超速及從事飆車競速等易肇事致傷亡的交通違規，結合環保及監理單位共同執行改裝車輛稽查及噪音取締勤務，維護市民居住安寧及整體交通安全。

台中市交大提醒，依據道路交通管理處罰條例第21條規定，無照駕駛處駕駛人新臺幣6000元至2萬4000元罰鍰，並當場禁止其行駛；5年內累犯者，處最高2萬4000元罰鍰；未滿18歲無照駕駛人及其法定代理人或監護人，須同時施以道路交通安全講習；如車輛所有人允許無照者駕駛其車輛，吊扣其汽車牌照1至6個月。

家長也肩負家庭教育責任，須教導未成年子女正確法治觀念，防範交通事故，共同維護道路交通安全。

交大強調，市警局與教育局持續透過橫向網絡聯繫，每月定期提供未滿18歲無照駕駛清冊，由教育局查詢學籍系統掌握學生學籍，通知校方及家長續行訪談及輔導作為，落實通報機制，執法取締與教育宣導並重，杜絕青少年無照駕駛交通違規。