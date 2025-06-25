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偽鈔教主操舊業 囤貨面額逾千萬

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

四海幫海賢堂大哥呂宜哲涉製作偽鈔及販毒，警方搜出面額價值1275萬偽鈔，公布偽鈔序號追查流向。記者廖炳棋／攝影
四海幫海賢堂大哥呂宜哲涉製作偽鈔及販毒，警方搜出面額價值1275萬偽鈔，公布偽鈔序號追查流向。記者廖炳棋／攝影
「偽鈔教主」四海幫海賢堂大哥呂宜哲曾多次被查獲製作偽鈔，5年前出獄再犯，警方追查他販賣毒品案時發現購買變色油墨、燙金紙等，研判重操舊業，拘提他搜出面額價值共1275萬元的千元偽鈔，依妨害國幣懲治條例、毒品罪移送，檢方聲押獲准。

警方說，53歲呂宜哲製造偽鈔歷史近30年，在舊台幣時代，他製造偽鈔能被自動櫃員機（ATM）接收，賺了不少錢，但製作新台幣偽鈔與真鈔仍有不小差異，色彩較粗糙，紙質也較光滑，觸摸沒有真鈔的「凹凸感」，油墨遇水會褪色變質，不像真鈔較不怕水。

據調查，呂因偽鈔、毒品案入監服刑5年，2020年出獄後又製作偽鈔，向紙廠購買特殊用紙，以電腦掃描掃描打樣，用變色墨水列印，再手工製貼防偽條。

北市刑警大隊2月追查海賢堂柯姓大哥販毒案，監控發現呂是柯的結拜兄弟，向柯進貨賣給藥腳或自行施用，並購買變色油墨、燙金紙等材料，研判製作偽鈔。

警方今年3月4日在台北、新北、新竹等地搜索，拘提呂、柯等9人分依妨害國幣、毒品罪移送，從呂身上查獲11萬元偽鈔，依購買材料數量推估不可能只做出這些偽鈔，監控他北市租屋處，發現其女友運回一批紙箱及行李箱，上月9日搜索起獲1264萬6千元偽鈔。

呂稱，台幣近日升值，他囤貨未流入市面。警方清查，呂曾以偽鈔夾雜真鈔，向幣商購買價值上百萬元虛擬貨幣，曾用偽鈔交易毒品，其小弟也曾用偽鈔搭計程車，被司機發現報警，追查有多少偽鈔流入市面。

警方查扣數十至數百公克的依託咪酯、海洛因、安非他命、丙二醇等毒品及原料，查獲5把空氣槍及現金36萬元等，追查毒品來源。

四海幫海賢堂大哥呂宜哲涉製作偽鈔及販毒，警方搜出面額價值1275萬偽鈔，公布偽鈔序號（圖）追查流向。記者廖炳棋／攝影
四海幫海賢堂大哥呂宜哲涉製作偽鈔及販毒，警方搜出面額價值1275萬偽鈔，公布偽鈔序號（圖）追查流向。記者廖炳棋／攝影

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