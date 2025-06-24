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澎湖獨木舟釣客出海一夜未歸 今傳噩耗證實死亡

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

澎湖周姓男子昨天划獨木舟出海釣魚，一夜未歸，家屬今天焦急報案，澎湖縣消防局立即展開搜救，在白沙鄉外海發現1具男浮屍，衣著特徵與失聯的周男相符，打撈上岸後，家屬確認是周男，傷心痛哭。

62歲的周姓男子於昨天清晨6時許，獨自從馬公市觀音亭海域划獨木舟出海釣魚，家屬原以為他會如常返家，不料卻音訊全無，焦急一夜的家屬今天上午報警協尋。

澎湖縣消防局在今天上午11時許接獲警方轉報，立即啟動搜救機制，出動5輛消防車、10名搜救人員及2架無人機，在觀音亭周邊海域及沿岸展開地毯式搜尋。直到今天下午4時許，傳來令人心驚的消息。

有民眾報案，在白沙鄉瓦硐村瓦硐碼頭外海發現1具浮屍。消防局獲報，立刻派員搭乘「新志發」號小船，火速趕往現場，將死者打撈上岸，運返瓦硐碼頭，發覺死者的年紀和穿著，與失聯的周姓男子吻合度極高，通知家屬指認，確認是周男，由警方與海巡署岸巡單位接手，報請檢察官釐清死因。

澎湖周姓男子昨天出海釣魚，今天在白沙鄉海岸，發現他已經死亡。記者林保光／翻攝
澎湖周姓男子昨天出海釣魚，今天在白沙鄉海岸，發現他已經死亡。記者林保光／翻攝
澎湖周姓男子昨天出海釣魚，今天在白沙鄉海岸發現浮屍，消防隊員搭小艇去打撈屍體。記者林保光／翻攝
澎湖周姓男子昨天出海釣魚，今天在白沙鄉海岸發現浮屍，消防隊員搭小艇去打撈屍體。記者林保光／翻攝

碼頭 獨木舟 澎湖縣

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