逢甲大學補辦畢典隔天 男學生墜落身亡…校方：尊重隱私

逢甲大學近日因校樹壓死研究生、畢業典禮因性平案件取消等事件，頻上新聞版面，校方在20日才補辦完畢業典禮，未料隔天又傳出有男學生從校區墜落意外，該生送醫不治，檢警已完成相驗，排除外力介入，家屬無意見，校方表示，尊重學生及其家屬的隱私，不便透露個人細節，學校暫不對外發表意見。

逢甲大學近日事件不斷，6日舉辦畢業典禮時，因學生的性平案件，導致畢業典禮取消，13日又因大雨，導致校內榕樹倒塌，壓中一名研究生送醫不治，檢警已介入調查有無涉及過失致死，20日校方才補辦畢業典禮，但隔天即傳有學生在校區墜落意外，但校方低調，不願多做說明。

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