影／板橋小貨車高速撞停紅燈4機車1騎士昏迷 驚悚畫面曝光

新北市板橋區今天晚間發生嚴重車禍。34歲蔡男駕駛小貨車行經板橋區成都街與重慶路口時，不明原因高速追撞前方停等紅燈的4輛機車，釀成4名騎士受傷，其中1名騎士大腿骨折重傷、1名騎士昏迷，肇事的蔡男也受到輕傷，肇事原因仍待調查。

據了解，肇事的34歲蔡男目前駕照因記點遭註銷，今天晚間6時許蔡男駕駛小貨車行經板橋區成都街與重慶路口，當時前方多輛機車、汽車正在等紅燈，蔡男駕駛的小貨車不明原因高速衝撞前方停等紅燈車潮，釀成4名騎士被撞連人帶車倒地。