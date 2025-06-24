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影／板橋小貨車高速撞停紅燈4機車1騎士昏迷 驚悚畫面曝光
新北市板橋區今天晚間發生嚴重車禍。34歲蔡男駕駛小貨車行經板橋區成都街與重慶路口時，不明原因高速追撞前方停等紅燈的4輛機車，釀成4名騎士受傷，其中1名騎士大腿骨折重傷、1名騎士昏迷，肇事的蔡男也受到輕傷，肇事原因仍待調查。
據了解，肇事的34歲蔡男目前駕照因記點遭註銷，今天晚間6時許蔡男駕駛小貨車行經板橋區成都街與重慶路口，當時前方多輛機車、汽車正在等紅燈，蔡男駕駛的小貨車不明原因高速衝撞前方停等紅燈車潮，釀成4名騎士被撞連人帶車倒地。
警方與救護人員獲報趕抵，發現騎機車的37歲蔡男、45歲葉男、41歲林男64歲柯男受傷倒地，其中蔡男大腿骨折、葉男昏迷、林男及柯男則全身多處擦挫傷。肇事的小貨車駕駛蔡男也受到輕傷。蔡男向警方供稱因煞車不及才會釀禍，但警方對蔡男說詞存疑，將調閱監視器畫面釐清確切車禍原因。
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