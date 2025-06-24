女子駕車上國道遇攔查 車上3移工竟下車跑給警察追

國道警方今早在國1仁德交流道匝道口執行專案勤務，攔停一輛自小客車時，發現車內乘客未繫安全帶，警方欲上前查證身分，孰料，車內3名乘客竟突然開車門下車逃逸，在國道上跑給警察追，警方最後帶回1人；經調查，3名乘客均為越南籍移工，後續將依法對駕駛人開罰。

國道警方指出，今上午在國道1號南向327公里處執行取締未繫安全帶專案勤務時，員警攔停林姓女子駕駛的自小客車，並發現車內左後座乘客未繫安全帶，準備查驗身分時，車內3名乘客突開啟車門逃離現場，員警則即時追回1名乘客帶返路檢處。

據了解，3名乘客均為越南籍移工，且與林女為僱傭關係，但3名移工面對警方攔檢勤務時，卻突在國道上跑給警察追，引發揣測，3名越籍移工是否為失聯移工，仍待國道警方調查釐清；警方也先依道交管理處罰條例第31條第2項針對後座乘客未繫安全帶，對林女製單舉發。