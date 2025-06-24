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台中17歲女高中生疑心情不佳掛6樓牆外 被警消救下送醫觀察

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區松柏街一間民宅，今天下午5時許，傳出有一名年約17歲的女高中生，掛在6樓外牆屋突處外，警消在今天傍晚近6時許，將少女救進屋內，但少女明顯精神狀況不佳，未描述攀坐在6樓圍牆外的原因，已聯絡家屬關心，將少女送醫觀察。

台中市消防局在今天下午5時32分獲報，北屯區松柏街民宅有人需要救護，派遣轄區四平分隊等共計4單位，出動各式消防車6輛、消防人員16人，由分隊長張瀚文帶隊前往搶救。

經查，現場一名年約17歲少女，懸掛在民宅6樓外牆的屋突處，身體掛在圍牆外面，今天下午5時46分順利將人拉至室內安全處，其身體多處擦傷，意識清楚，下午5時57分由救護車送往慈濟醫院救治，已聯絡家長前往到場關心，詳細案發原因待後續釐清。

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台中市消防局在今天傍晚獲報，北屯區有名少女懸掛在民宅6樓屋突處，警消順利救下。圖／本報資料照
台中市消防局在今天傍晚獲報，北屯區有名少女懸掛在民宅6樓屋突處，警消順利救下。圖／本報資料照

消防人員 意識 台中市

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