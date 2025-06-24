國1內壢小客車竄火舌 駕駛驚險逃生
國道1號南向57公里處內壢出口交流道往高架橋方向今(24)日下午17時6分許傳出有火燒車事故。國道警方說明，當時小客車突然起火，所幸駕駛及時逃生，現場無人傷亡，也未波及其他車輛，火勢已由消防人員到場協助撲滅。
國道警察表示，許男當時獨自駕駛小客車，行經國道1號南向57公里內壢出口交流道往高架橋方向，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場處理。所幸許男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛。目前火勢已被消防人員撲滅，有關詳細起火原因，尚待消防局進一步調查釐清。
警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。
本文章來自《桃園電子報》。原文：國1內壢小客車竄火舌 駕駛驚險逃生
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