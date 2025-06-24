好消息！老婦被蜂螫傷休克 醫師插管打強心針救回

新北市平溪區1名老婦人，今天下午到菜園摘菜時，被蜂螫傷，回到家告訴鄰居後失去意識。消防人員獲報前往救援，老婦人已無呼吸心跳，送往台灣礦工醫院急救，醫師插管、打強心針後恢復心跳，轉送基隆長庚醫院加護病房治療。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時44分接獲報案，平溪區住在十分街的83歲吳姓老婦人，被蜂螫傷昏迷。消防人員趕抵現場，發現老婦人已休克，無呼吸心跳，施以急救並送往基隆七堵的台灣礦工醫院急救。

據了解，吳姓老婦人下午到住家旁的菜園，要摘菜回家準備晚餐時被蜂螫傷。她忍著疼痛回家求救，並在告訴鄰居後就昏迷。