聽新聞
0:00 / 0:00
好消息！老婦被蜂螫傷休克 醫師插管打強心針救回
新北市平溪區1名老婦人，今天下午到菜園摘菜時，被蜂螫傷，回到家告訴鄰居後失去意識。消防人員獲報前往救援，老婦人已無呼吸心跳，送往台灣礦工醫院急救，醫師插管、打強心針後恢復心跳，轉送基隆長庚醫院加護病房治療。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時44分接獲報案，平溪區住在十分街的83歲吳姓老婦人，被蜂螫傷昏迷。消防人員趕抵現場，發現老婦人已休克，無呼吸心跳，施以急救並送往基隆七堵的台灣礦工醫院急救。
據了解，吳姓老婦人下午到住家旁的菜園，要摘菜回家準備晚餐時被蜂螫傷。她忍著疼痛回家求救，並在告訴鄰居後就昏迷。
台灣礦工醫院急診室醫師陳俊谷表示，患者被送來醫院前已無呼吸心跳，施以插管急救，並打強心針，打抗過敏藥物後恢復心跳，再轉送基隆長庚醫院加護病房，接受後續治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言