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桃園出現「留島不留人」恐嚇傳單 警方偵辦特定身分
桃園市大溪區最近出現署名「留島不留人」恐嚇傳單，網友PO出內容是繁體中文所寫「慶祝台灣回歸，即日起起公告新的經濟措施…」、「兌換貨幣與土地」相關規定，大溪警方今天下午表示，警方受理報案，調閱周邊監視器發現特定對象，目前擴大偵辦及報檢方偵辦，散布謠言或不實言論將依法究辦。
網友指稱，大溪區中華路有住戶在信箱發現署名「留島不留人」傳單，上面寫著中華人民共和國政府公告，繁體字內容「慶祝台灣回歸，新的合作，即日起公告新的經濟措施及相關安置措施」，包括貨幣兌換及土地政策規定，1萬元新台幣換1元人民幣、另有土地、房屋收歸國有、青壯男性須服5年勞役等等內容，每戶二名男性（19至40歲）有一人留台灣，住戶直覺傳單內容太過離譜，紛紛向警方報案處理。
大溪警方受理報案，並挨家挨戶敲門看有沒有收到傳單，若有傳單隨即收回存證，大溪警方表示，民眾反映於住處信箱遭投遞疑似擾亂社會秩序信件，警方調閱周邊監視器發現特定對象，目前正擴大偵辦查證身分，並報請桃園地檢署指揮，針對散布謠言或不實言論將依法究辦，警方呼籲民眾接獲謠言或不實言論信件切勿恐慌，如有發現類似信件或文宣，務必向警方報案。
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