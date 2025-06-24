快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

滿載水泥預拌車疑過彎車速過快 重心不穩自撞翻覆

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉台1線與台13甲線五岔路口，位在德照橋往北匝道處，今天上午11點多，發生一起水泥預拌車自撞分隔島後翻覆事故，造成男駕駛大腿受傷，經消防人員緊急送往醫院救治，所幸意識清楚，無生命危險。

警方初步調查，肇事水泥預拌車當時由28歲湯姓男子駕駛，沿台1線由北往南至該路口，右轉進入德照橋匝道時，疑過彎車速快導致重心不穩，失控自撞分隔島後車體翻覆，滿載水泥漿也流落滿地。

事發後，湯男自行從駕駛座脫困，左膝有約5公分撕裂傷，消防救護車據報到場後先給予包紮送為恭醫院；經處理員警對他實施酒測，確認無酒精反應，整起事故也未波及其他用路人，但確切肇事原因還有待調查釐清。

警方提醒用路人駕駛大型車輛時應特別注意轉彎半徑與路況，避免重心不穩致使車輛翻覆，以確保行車安全。

肇事水泥預拌車疑過彎車速快，導致重心不穩自撞分隔島後翻覆。圖／警方提供
肇事水泥預拌車疑過彎車速快，導致重心不穩自撞分隔島後翻覆。圖／警方提供

自撞

延伸閱讀

台中「王田百慕達三角洲」1年千人受傷 交通部1個月提改善

傻眼！吃完麥當勞「麥香雞」酒測竟亮燈 醫曝常見誤判食物

娃娃車載12童通霄台1線大迴旋 2機車攔腰撞上釀3傷

屏東北返車流每小時突破2600輛次 警方調撥車道因應

相關新聞

桃園出現「留島不留人」恐嚇傳單 警方偵辦特定身分

桃園市大溪區最近出現署名「留島不留人」恐嚇傳單，網友PO出內容是繁體中文所寫「慶祝台灣回歸，即日起起公告新的經濟措施…」...

北市警局人事調整 23名分局組長、所長異動

台北市警察局今天下午進行人事調整，計派補第6至9序列組長、警務正、警務員兼所長、警務員、巡官兼所長等職務計23人。

老婦遭蜂螫傷倒臥菜園 消防趕到救援已無呼吸心跳

新北市平溪區有名老婦人，今天下午在菜園工作時，疑遭蜂螫。消防人員前往救援時已無呼吸心跳，將她送往基隆八堵台灣礦工醫院急救...

高雄前金區興建中大樓火警 濃煙竄升搶救中

高雄市前金區1棟興建中的大樓，今天下午3時25分發生火警，濃煙竄出，高雄市消防局出動20車54人前往搶救。消防局表示，目...

好消息 老婦被蜂螫傷休克 醫師插管打強心針救回

新北市平溪區1名老婦人，今天下午到菜園摘菜時，被蜂螫傷，回到家告訴鄰居後失去意識。消防人員獲報前往救援，老婦人已無呼吸心...

發生車禍千萬別說「3字」！律師示警：肇責立刻提高40%

發生車禍當下，若因恐慌、混亂、手足無措，容易加深肇事責任的比例。對此，律師劉韋廷表示，車禍當下一定要記得別講「沒看到」，只要講了這句話，肇責馬上就被拉高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。