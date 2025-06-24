滿載水泥預拌車疑過彎車速過快 重心不穩自撞翻覆

苗栗縣造橋鄉台1線與台13甲線五岔路口，位在德照橋往北匝道處，今天上午11點多，發生一起水泥預拌車自撞分隔島後翻覆事故，造成男駕駛大腿受傷，經消防人員緊急送往醫院救治，所幸意識清楚，無生命危險。

警方初步調查，肇事水泥預拌車當時由28歲湯姓男子駕駛，沿台1線由北往南至該路口，右轉進入德照橋匝道時，疑過彎車速快導致重心不穩，失控自撞分隔島後車體翻覆，滿載水泥漿也流落滿地。

事發後，湯男自行從駕駛座脫困，左膝有約5公分撕裂傷，消防救護車據報到場後先給予包紮送為恭醫院；經處理員警對他實施酒測，確認無酒精反應，整起事故也未波及其他用路人，但確切肇事原因還有待調查釐清。