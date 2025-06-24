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發生車禍千萬別說「3字」！律師示警：肇責立刻提高40%

聯合新聞網／ 綜合報導

律師劉韋廷表示，車禍當下一定要記得別講「沒看到」，只要講了這句話，肇責馬上就被拉高。示意圖/Ingimage
律師劉韋廷表示，車禍當下一定要記得別講「沒看到」，只要講了這句話，肇責馬上就被拉高。示意圖/Ingimage

發生車禍當下，若因恐慌、混亂、手足無措，容易加深肇事責任的比例。對此，律師劉韋廷表示，車禍當下一定要記得別講「沒看到」，只要講了這句話，肇責馬上就被拉高。

劉韋廷在臉書表示，很多人發生車禍時驚魂未定，警察一問就說「我沒看到他」，結果警方筆錄上就會寫「應注意而未注意」，肇責瞬間從0%變成40%！而正確說法應是「我有減速觀察，當時對方突然衝出，我雖然緊急煞車，但因慣性才會撞上」，才是保護自己權益的敘述。

劉韋廷進一步說明，如果警方詢問「你剛剛車速多少？」，如果想都沒想，脫口而出「大概5、60」，結果路口速限40，親口承認超速，肇責又+1。他建議可以說「我依照路口速限行駛，實際速度可能需要調閱行車記錄器釐清」。

劉韋廷最後提到，如果警方回「反正你有保險，先簽認次要責任，我們才能處理」時，千萬不可以答應，強調「你一認下去，後續刑事責任、醫療費、精神賠償、休業損失，都可能找上你！保險會賠錢，但不會幫你洗清肇責！」

劉韋廷提醒，車禍現場要保持冷靜，別急著自責或認錯，且所有說詞都會記進筆錄，如果不確定責任歸屬，都可以請律師協助釐清後再表態。

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