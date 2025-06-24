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北市警局人事調整 23名分局組長、所長異動

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市警察局今天下午進行人事調整，計派補第6至9序列組長、警務正、警務員兼所長、警務員、巡官兼所長等職務計23人。

職務異動人員統一於6月27日星期五離到職。

1、士林分局行政組組長黃贏慧調任萬華分局行政組組長。

2、北投分局行政組組長龔鴻曦調任士林分局行政組組長。

3、少年警察隊行政組組長陳功輝調任北投分局行政組組長。

4、少年警察隊預防組組長連承志調任少年警察隊行政組組長。

5、本局防治科警務正薛先得調任少年警察隊預防組組長。

6、萬華分局偵查隊警務員兼副隊長黃冠豪陞任本局後勤科警務正。

7、大安分局瑞安街派出所警務員兼所長王崇倫調任松山分局刑事警務員。

8、信義分局六張犁派出所警務員兼所長陳春玄調任大安分局瑞安街派出所警務員兼所長。

9、萬華分局西門町派出所警務員兼所長盧禹澄調任信義分局六張犁派出所警務員兼所長。

10、大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長陳韋勲調任萬華分局西門町派出所警務員兼所長。

11、文山第一分局木柵派出所警務員兼所長石騰調任大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長。

12、文山第一分局警務員黃政剛調任文山第一分局木柵派出所警務員兼所長。

13、大同分局寧夏路派出所警務員兼所長榮柏毓調任刑事警察大隊警務員。

14、士林分局翠山派出所巡官兼所長李佳諺陞任大同分局寧夏路派出所警務員兼所長。

15、保安警察大隊分隊長劉韋伶調任士林分局翠山派出所巡官兼所長。

16、文山第二分局興隆派出所警務員兼所長蕭順升調任中山分局刑事警務員。

17、文山第一分局木新派出所警務員兼所長陳建中調任文山第二分局興隆派出所警務員兼所長。

18、刑事警察大隊警務員黃振綱調任文山第一分局木新派出所警務員兼所長。

19、內湖分局康寧派出所巡官兼所長蔡宗銘陞任南港分局警務員。

20、南港分局玉成派出所警務員兼所長吳璽名調任內湖分局康寧派出所警務員兼所長。

21、南港分局南港派出所警務員兼所長蔡佾錩調任南港分局玉成派出所警務員兼所長。

22、萬華分局刑事警務員馬秋揚調任南港分局南港派出所警務員兼所長。

23、保安警察大隊分隊長蘭建榕調任士林分局山仔后派出所巡官兼所長。

台北市警察局，今天下午進行小幅人事異動。記者廖炳棋翻攝
台北市警察局，今天下午進行小幅人事異動。記者廖炳棋翻攝

警察 西門町 內湖

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