愛心箱變提款機？ 台南竊賊深夜得手400元全被監視器拍下

台南仁德區二仁路一段一間火鍋店近期發生愛心箱遭竊案件，一名蘇姓竊嫌利用凌晨夜深人靜，徒手扳開該火鍋店玻璃門入內，偷走店家收銀櫃檯上「愛心箱」內約400多元現金，殊不知過程全被監視器拍下，隔天店員發現後趕緊報案，警方循線逮獲蘇嫌，全案移送南檢偵辦。

據了解，蘇姓男子日前趁深夜時段，騎機車到仁德一間火鍋店，發現該店玻璃門並未上鎖，徒手扳開後入內行竊，搜刮收銀櫃檯上愛心箱內400多元零錢；隔天店員上班時驚覺，店內收銀櫃檯凌亂，且相關物品擺設與平常不同，趕緊查看監視器，才得知店內慘遭小偷光顧。