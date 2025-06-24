愛心箱變提款機？ 台南竊賊深夜得手400元全被監視器拍下
台南仁德區二仁路一段一間火鍋店近期發生愛心箱遭竊案件，一名蘇姓竊嫌利用凌晨夜深人靜，徒手扳開該火鍋店玻璃門入內，偷走店家收銀櫃檯上「愛心箱」內約400多元現金，殊不知過程全被監視器拍下，隔天店員發現後趕緊報案，警方循線逮獲蘇嫌，全案移送南檢偵辦。
據了解，蘇姓男子日前趁深夜時段，騎機車到仁德一間火鍋店，發現該店玻璃門並未上鎖，徒手扳開後入內行竊，搜刮收銀櫃檯上愛心箱內400多元零錢；隔天店員上班時驚覺，店內收銀櫃檯凌亂，且相關物品擺設與平常不同，趕緊查看監視器，才得知店內慘遭小偷光顧。
歸仁警方獲報後隨即組成專案小組，經不斷過濾店內及周邊監視器畫面，以車追人，鎖定蘇姓竊嫌並循線查緝到案，訊後移送台南地檢署偵辦；警方後續將持續擴大清查，蘇嫌是否另涉其他案件，同時呼籲民眾應加強門戶安全，外出務必關好門窗並安裝監控設備。
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