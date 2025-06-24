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桃園信箱遭投中共傳單 警掌握特定對象擴大調查

中央社／ 桃園24日電

桃園有民眾住處信箱遭投遞中共傳單，寫有「留島不留人」等字樣。桃園市警局大溪分局表示，已發現特定對象擴大調查，將報請桃園地檢指揮，針對散布謠言或不實言論依法究辦。

桃園大溪區有民眾向警方報案，信箱內遭投遞「中華人民共和國政府公告」，傳單上寫有慶祝台灣回歸祖國、即日起公告新的經濟措施和相關安置措施、「留島不留人」等字樣。

大溪住戶李小姐向媒體表示，前幾天晚上發現傳單，沒有看完內容，覺得內容蠻無聊；石先生則說，聽說附近巷弄都有收到，有鄰居去報案，後來警察有每戶敲門、了解狀況，也把傳單收回去，他個人不會被傳單內容影響。

桃園市政府警察局大溪分局向媒體表示，經調閱周邊監視器發現特定對象，目前正擴大偵辦查證身分，將報請桃園地檢指揮，針對散布謠言或不實言論將依法究辦。

警察 監視器 桃園

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