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影／南投砂石車下坡急彎失控慘翻 網歪樓驚呼一柱擎天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一輛砂石車今行駛於台14線埔霧公路，疑因下坡車速太快過彎失控衝向對向車道，幸未波及其他車輛；砂石車則因後方車斗翻覆，連帶讓車頭高高翹起，駕駛座上的司機也才沒受傷，影像被PO網後，網友歪樓笑稱砂石車「一柱擎天」。

警方調查，39歲余姓司機今上午9時許駕駛砂石車要從仁愛下山，行經台14線77K處附近，疑因該處為急彎，且下坡車速過快，導致車輛失控衝往對向車道，載運砂石的車斗也因此翻覆，占用埔里往霧社方向的一個車道，幸未造成傷亡。

仁愛警分局表示，該分局獲報後立刻派員前往處理，員警於現場指揮管制交通，改採單線雙向通行，同時也對余男實施酒測，而經檢測，其酒測值為0，肇事砂石後也在拖吊車到場後排除，該事故並未影響台14線人車往來通行。

而事發當時，有民眾經過將事故現場拍下並PO上網，由於砂石車的車斗翻覆後，造成車頭高高翹起，畫面有些嚇人，但網友得知無人受傷後才放心，且歪樓開玩笑留言直呼「一柱擎天」、「翹孤輪」等，但也有人提醒司機開大車下坡開慢點。

仁愛警分局也呼籲，山區道路蜿蜒，務必養足精神再上路，行車應遵守限速及交通規則，切勿任意違規超速、超車或跨越雙黃線逆向行駛，避免發生交通事故

南投一輛砂石車今行駛台14線下坡過彎失控，導致後方車斗翻覆、車頭高高翹起，所幸未造成人員傷亡。圖／仁愛警分局提供
南投一輛砂石車今行駛台14線下坡過彎失控，導致後方車斗翻覆、車頭高高翹起，所幸未造成人員傷亡。圖／仁愛警分局提供
南投一輛砂石車今行駛台14線下坡過彎失控，導致後方車斗翻覆、車頭高高翹起，所幸未造成人員傷亡。圖／仁愛警分局提供
南投一輛砂石車今行駛台14線下坡過彎失控，導致後方車斗翻覆、車頭高高翹起，所幸未造成人員傷亡。圖／仁愛警分局提供
南投一輛砂石車今行駛台14線下坡過彎失控，導致後方車斗翻覆、車頭高高翹起，所幸未造成人員傷亡。圖／仁愛警分局提供
南投一輛砂石車今行駛台14線下坡過彎失控，導致後方車斗翻覆、車頭高高翹起，所幸未造成人員傷亡。圖／仁愛警分局提供

車道 砂石 交通事故

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