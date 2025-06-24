台南市警局發布中階警官人事 二線三星偵查隊長異動
台南市警察局今天下午發布8名中階警官人事升遷調整，其中刑事警察大隊偵三隊隊長謝佳哲今年3月逮捕張姓男子為首等8人的販毒集團，破獲上萬支彩虹菸，獲高檢署選為「第12波安居緝毒專案」重大毒品個案，調任新營分局偵查隊隊長，原隊長吳業昌退休。
台南市警察局指出，因應現有第六至第八序列職缺及現階段推動治安、交通工作需要，經局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會；經與會人員充分討論，依適任人員品德操守、工作表現、職務歷練、專業能力及陞遷積分等通盤檢討，相關8名人員職務調整如下：
一、 刑事警察大隊偵查第三隊隊長謝佳哲，調任新營分局偵查隊隊長。
二、 刑事警察大隊專員詹智能，調任該大隊偵查第六隊隊長。
三、 秘書室警務正葉振煌，調任刑事警察大隊專員。
四、 行政科第七序列警務員陳柏剛，陞任秘書室警務正。
五、 麻豆分局下營分駐所第八序列警務員兼所長姜健鴻，原地陞任該分局下營分駐所第七序列警務員兼所長。
六、 民防管制中心第八序列警務員蘇仁傑，陞任犯罪預防科第七序列警務員。
七、 秘書室第八序列警務員李慶輝，調任麻豆分局第八序列警務員。
八、 刑事警察大隊偵查員洪偉翔，陞任該大隊第八序列警務員。
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