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嘉義9旬失智婦倒臥河堤草叢蒼蠅縈繞 脫水昏迷被警尋獲撿回命

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義市90歲蔡姓老婦22日凌晨4時獨自離家失蹤，家屬遍尋不著焦急報案，警方追查發現她徒步走向嘉義縣中埔鄉，在炎熱高溫下展開地毯式搜尋，昨天下午5時在八掌溪堤防旁草叢間發現她倒臥昏迷，滿身擦傷、蒼蠅縈繞，所幸救援及時，老婦撿回一命。

家屬報案稱，蔡姓老婦患有失智症，22日清晨獨自出門，未告知家人行蹤，家屬發現後即刻展開搜尋，但遍尋不著，只能向警方報案。嘉義縣警察局中埔分局立即啟動協尋，研判她可能沿八掌溪堤防方向走失，義仁派出所長陳宏甲、頂六派出所長黃煌昆帶隊分頭搜尋。

隨著時間一分一秒流逝，氣溫不斷攀升，警方心中也越發焦急。黃煌昆坦言，當時心想「她已經90歲，失蹤2天，這樣下去恐怕撐不了多久。」默默在心中祈求佛祖保佑，讓員警能順利搜救，隨即騎車深入堤防小徑搜尋，就在滿身汗水快放棄時，餘光瞥見草叢有人影。

黃煌昆連忙停車查看，赫然發現老婦倒臥在雜草中，意識模糊、全身乾癟，手腳有多處擦挫傷，且身體周圍還有蒼蠅圍繞，情況看起來相當危急，立即呼叫線上警力支援，以毛毯包裹先將老婦抬出，並為她補充水分，立即呼叫救護車送醫急救。

院方表示，老婦因長時間曝曬導致嚴重脫水與虛脫，幸虧發現及時，否則後果難以想像。蔡姓老婦的家人得知消息後激動落淚，荒地距離住家約5公里路程，感謝警方不眠不休地在外搜尋，她都快走進鬼門關了，還好警察幫忙努力找人，才能把她救回來。

警方呼籲，家中有失智或罹有身心障礙等疾病的長者，建議在身上衣物標示聯絡電話或裝置定位設備，可向在地鄉鎮市公所、村里辦公處申請預防走失的溫馨手鍊，或在網站線上申請，也可自願由警方協助指紋建檔，以供日後辨識、協助返家。

嘉義市9旬失智老婦22日自行外出後失蹤，警方地毯式搜索2天，昨天在河堤草叢發現她脫水昏迷，緊急送醫救回一命。記者黃于凡／翻攝
嘉義市9旬失智老婦22日自行外出後失蹤，警方地毯式搜索2天，昨天在河堤草叢發現她脫水昏迷，緊急送醫救回一命。記者黃于凡／翻攝
嘉義市9旬失智老婦22日自行外出後失蹤，警方地毯式搜索2天，昨天在河堤草叢發現她脫水昏迷，緊急送醫救回一命。記者黃于凡／翻攝
嘉義市9旬失智老婦22日自行外出後失蹤，警方地毯式搜索2天，昨天在河堤草叢發現她脫水昏迷，緊急送醫救回一命。記者黃于凡／翻攝
嘉義市9旬失智老婦22日自行外出後失蹤，警方地毯式搜索2天，昨天在河堤草叢發現她脫水昏迷，緊急送醫救回一命。記者黃于凡／翻攝
嘉義市9旬失智老婦22日自行外出後失蹤，警方地毯式搜索2天，昨天在河堤草叢發現她脫水昏迷，緊急送醫救回一命。記者黃于凡／翻攝

老婦 失智症 嘉義

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