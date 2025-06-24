影／他騎車在馬路上突被後車男騎士追上踹一腳 南警：可罰6千

23歲朱姓男子昨天傍晚6時許，騎機車行經台南市中西區民生路二段、康樂街口時，後方的李姓機車騎士突然出腳踹他的機車尾端，讓朱差點摔車。警方指出，依據畫面，李姓男子於機車行進間伸腳踹踢前方機車，已違反道路交通管理處罰條例，將通知到案開罰6000元。

朱姓男子昨天在threads上po出影像問網友說，遇到這種人要怎麼辦？報了警警察來了也沒什麼幫助，「所以我應該倒霉被踹嗎」。網友紛紛留言說，「肯定有個什麼原因，才會有這個結果」、「危險駕駛，可以處罰」、「公共危險吧～怎會拿他沒辦法」、「要告什麼自己想好就好，現在的世代警察也只能受理」。

轄區台南市警第二分局長樂派出所副所長莊民誠指出，影像中，機車後方1名男性騎士於機車行進間伸腳踹踢前方機車，該行為已違反道交條例第43條第3項「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，依規定可處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。