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影／他騎車在馬路上突被後車男騎士追上踹一腳 南警：可罰6千

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

23歲朱姓男子昨天傍晚6時許，騎機車行經台南市中西區民生路二段、康樂街口時，後方的李姓機車騎士突然出腳踹他的機車尾端，讓朱差點摔車。警方指出，依據畫面，李姓男子於機車行進間伸腳踹踢前方機車，已違反道路交通管理處罰條例，將通知到案開罰6000元。

朱姓男子昨天在threads上po出影像問網友說，遇到這種人要怎麼辦？報了警警察來了也沒什麼幫助，「所以我應該倒霉被踹嗎」。網友紛紛留言說，「肯定有個什麼原因，才會有這個結果」、「危險駕駛，可以處罰」、「公共危險吧～怎會拿他沒辦法」、「要告什麼自己想好就好，現在的世代警察也只能受理」。

轄區台南市警第二分局長樂派出所副所長莊民誠指出，影像中，機車後方1名男性騎士於機車行進間伸腳踹踢前方機車，該行為已違反道交條例第43條第3項「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，依規定可處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

警方指出，如造成前方機車物品損壞，更可能涉及刑法毀損罪嫌，分局已調閱路口監視器將通知雙方駕駛人到案釐清案情，依法舉發及偵辦。分局提醒，行車應遵守交通規則，若遇有行車糾紛，應立即報警處理，以確保自身及他人安全，並相互尊重彼此的路權，營造安全的用路環境。

23歲朱姓男子昨天傍晚6時許，騎車行經台南市中西區民生路二段、康樂街口時，突被後方的李姓機車騎士出腳踹他的機車尾端。記者袁志豪／翻攝
23歲朱姓男子昨天傍晚6時許，騎車行經台南市中西區民生路二段、康樂街口時，突被後方的李姓機車騎士出腳踹他的機車尾端。記者袁志豪／翻攝

警察 機車行

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