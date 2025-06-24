高雄某茶行遭砸店傷人 8名同夥投案 主嫌去向不明 警方追緝中

高雄市苓雅區某茶行6月21日遭一群男子持械砸店、砍人，有人並開貨車倒車撞毀茶行鐵垃門，警方赴屏東拘捕涉案的鍾姓男子，查出綽號「小祥」的蘇姓男子因欠債不滿遭辱，涉嫌找鍾男討回面子，昨天另有8名同夥投案，但蘇男未到案，去向成謎，警方正追緝中。

據調查，孫姓男子（41歲）在高雄市苓雅區永泰路經營茶行，因幫蘇姓男子（35歲）扛300萬元債務，蘇男分期還債，5月間孫、蘇在茶行協商還債問題，蘇男疑不滿孫男口氣，雙方不歡而散，回屏東後找鍾姓男子（35歲），想要回面子，才與鍾男帶人到高雄尋釁。

6月21日晚間9時許，蘇男與鍾男等同夥10多人，乘3輛轎車、1輛貨車到孫男經營的茶行，一夥人持刀棒衝入茶行砸店，並砍傷孫男和員工林姓男子（34歲），茶行另2名員工張姓（22歲）、王姓（32歲）2男子也被打傷。事後鍾男並貨車，倒車衝撞茶行，致鐵拉門和機車損毀，整夥人立即逃逸。