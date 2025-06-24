62歲男酒駕、未戴安全帽、闖紅燈 累計積欠逾3萬元罰鍰
62歲石姓男子2023、2024年間騎機車酒駕、未戴安全帽、闖紅燈、不遵守道路交通標線指示、不在規定車道行駛等，經台南市警善化分局等舉發，遭市交通局裁處12筆罰鍰，合計3萬2000元，逾期未繳納；案經台南分署扣押其存款，家屬今天清償全數欠款。
法務部行政執行署台南分署指出，石姓男子欠繳交通罰鍰3萬2000元，案經台南市交通局交通局移送分署強制執行，執行人員收案後，查出石有存款可供執行，乃核發執行命令扣押存款；石的家屬收到執行命令後，今天上午到分署代替石繳清全數罰單。
分署呼籲，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安；民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，分署將強力執行。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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