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台鐵南港站傳濺血！她踩進「月台破損燈」血流如注 傷口嚴重恐無法工作

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台鐵驚傳濺血意外！女踩進月台破損燈致噴血 傷口嚴重恐無法工作

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵南港車站傳濺血事件，一名女性旅客到站時，由於正達上班尖峰時刻，人潮太多、視線不清，整隻腳不慎踩進月台上1個破裂的燈泡罩內，造成嚴重傷害，鮮血噴濺整個月台被緊急送醫，並被告知「接下來會有一段時間無法工作」；台鐵公司致歉強調會全額負擔乘客醫療費用，同時也已修復受損設備。

一位女性乘客今上午9時許在臉書社團「爆料公社公開版」上傳影片表示，今早抵達南港車站時，因人潮眾多、視線不清，整隻腳不慎踩入1個已破裂的燈泡罩（列車接近警示燈），傷口血流如注，被緊急送往忠孝聯合醫院治療、縫合，醫生也明確告知，「接下來會有一段時間無法工作」。

女乘客詢問是否有相關經驗的人了解類似情況下的處理流程，是否能向台鐵求償，需要準備哪些資料或證據，由於此次意外對她身體及工作造成很大影洗，盼能得到指引與協助。

對此，台鐵致歉，深感抱歉對於公司南港站月台設施破損導致旅客受傷。第一時間已通知救護車協助旅客送醫，後續也持續關懷該名旅客的情況，並將全額負擔旅客醫療費用。

台鐵進一步表示，公司已於上午9時完成受損設備修復，並請維護單位全面檢查各站相同設備，如有劣化立即更換，以維護通行旅客人身安全。

台鐵月台人潮示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
台鐵月台人潮示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

爆料公社 台鐵

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