登山客奇萊主峰扭傷腳...搜救隊挺進接觸發現1狀況 只好叫直升機

一支4人登山隊挑戰奇萊群峰，昨行經奇萊主峰附近，陳姓隊員不慎扭傷，難以行走，由同行隊員協助撤至奇萊山屋待援。南投消防局、太管處組搜救隊快腿挺進，今接觸傷者，但因下撤路線為幾近垂直陡坡，協請直升機救援已將人救下山。

據了解，該登山隊22日從南投仁愛松雪樓入山欲攀登奇萊群峰，一行人昨天接近中午時抵達奇萊主峰附近，未料44歲陳姓隊員不慎扭傷左腳，因劇烈疼痛，難以行走，同行隊員因此協助他撤至奇萊山屋，並且對外求援。

南投縣消防局指出，昨天中午12時獲報奇萊主峰附近有人員受傷無法行走，當下立刻通報所轄第二大隊動員，同時通知太魯閣國家公園管理處偕同出勤，組成4人搜救隊從地面快腿挺進，同日晚上8時抵達成功山屋紮營，今晨接觸傷者。

搜救人員表示，今晨6時許雖已接觸到受傷登山客，其左腳受傷影響行走，評估後續下撤路線是幾近垂直陡坡，必須拉繩手腳並用才能通過的高風險路段，不利於人力背負或使用擔架，只好將其帶至奇萊稜線，並申請直升機協助救援下撤。

空中勤務總隊今接獲奇萊山屋山難搜救任務，立刻通報台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊執行任務，該大隊表示，機組接獲命令後派遣UH-60M黑鷹直升機，於上午6時51分起飛，後於上午7時17分到達目標區，並發現待救人員。