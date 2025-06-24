桃園市中壢區長沙路昨(23)日晚間23時許有2男2女爆發衝突，其中41歲高姓男子開車追逐39歲黃姓男子駕駛之車輛，雙方因此發生碰撞，波及到14台停在路邊的汽、機車，雙方人馬隨後逃之夭夭。中壢警分局獲報，在3小時內將涉案人士帶回，並在黃男車上查獲新興毒品「依託咪酯」喪屍菸彈，黃男訊後依毒品危害防制條例、傷害、妨害自由案等移送偵辦。針對肇事逃逸部分，警方也依《道路交通管理處罰條例》對黃男、高男開罰。

14台停在路邊的汽、機車遭到波及。圖：讀者提供

普仁派出所說明，黃男及35歲呂姓女子與高男疑似因友人間細故糾紛，晚間先於福州路偶遇爭執，過程中造成高男女友49歲詹姓女子背部擦傷。隨後黃男駕駛自小客車沿福州路左轉進入長沙路，遭高男駕車追隨，雙方於長沙路發生碰撞，進而波及停放路旁2台自小客車與12台普重機車，肇事後2車皆駛離現場。

高男駕車追隨黃男車輛，雙方於長沙路發生碰撞，進而波及停放路旁2台自小客車與12台普重機車。圖：讀者提供

普仁派出所表示，該案經警方立即擴大調閱監視錄影畫面，3小時內將黃男及呂女迅速帶回釐清案情，更在黃男車內查獲喪屍菸彈，全案訊後，黃男被依毒品危害防制條例、傷害、妨害自由案移送偵辦；呂女則被依傷害、妨害自由案函送偵辦。針對肇事駕駛未依規定處置並駛離現場行為，警方依據《道交條例》第62條規定，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」對黃男及高男依法開罰。

汽車停在路邊遭到波及。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰強調，針對街頭暴力等危害公共安全情事，警方絕不寬貸，將依法從嚴偵辦；並呼籲民眾遇有情感或糾紛應理性處理，切勿以暴力或危險方式解決，以免觸法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園中壢飛車追逐大亂鬥 路邊14台汽機車慘遭波及