搞丟裝公司機密手機...警找回 日本工程師眼眶泛紅感謝：救了工作

日本籍男子在台中擔任工程師，近日不慎在搭乘計程車時，遺失公司配發的手機，因手機內裝有大量公司關鍵技術資料，若找不回來，恐影響團隊進度，甚至工作不保，警員以日文與該名工程師溝通後，利用監視器順利替日男追回手機，日男直說，「救了工作，非常感謝」。

經查，日本籍男子在台中科技廠擔任工程師，17日時在台中搭乘計程車時，不慎將公司配發的工作用手機，遺留在計程車內，工程師十分緊張，趕緊前往第六警分局西屯所求助。

當時是警員陳奕辰值班，日男先以中英夾雜方式求助，警方得知男子來自日本後，以日文與男子溝通，得知該遺失手機內裝有公司關鍵技術，遺失後恐會影響團隊進度、工作不保。

警員不敢大意，隨即著手調閱監視器與叫車紀錄，終於循線找到司機，約定碰面時間。

警員陪同工程師前往約定處尋找，警員與工程師、司機一起拿手電筒、趴進車內縫隙翻找，順利在駕駛座地板，發現手機，當時日籍工程師眼眶泛紅，不斷向警方致謝，「這支手機救了工作、真的非常感謝」。

工程師還致贈計程車司機小紅包，另再向警員鞠躬致謝，直說「雖然異鄉求助充滿壓力，但台灣警方展現的專業與耐心，讓人感受到最真摯的溫暖與安心」。