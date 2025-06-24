影／4人登山1人腳扭傷 空勤直升機飛奇萊山屋救援
4人登山隊伍登山過程，其中1人扭傷，因下撤路段屬高風險路段，空勤總隊今天派黑鷹直升機飛到南投縣奇萊山屋救援，將傷者載下山送醫。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行南投縣仁愛鄉奇萊山屋山難搜救任務，44歳陳姓山友一行4人，6月22日由松雪樓入山前往奇萊群峰，因陳姓山友左腳扭傷，同行山友協助撤至奇萊山屋，後續下撤路段屬高風險路段，近垂直陡坡、需拉繩手腳並用才能通過，申請直升機協助下撤救援任務。
今天派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛賀宇聲、副駕駛陶金鈺、機工長楊健雄消防署特搜隊員詹天文、邱意銘。
機組接獲命令後派遣UH-60M黑鷹直升機機號NA-705執行任務，早上6點51分起飛，爬升1萬1000呎並定向奇萊山屋，到達目標區發現待救人員，經實施高、低空偵察評估後，以飛機滯空方式實施吊掛救援，消防署特搜隊員李邱意銘出艙，完成山友吊掛作業，定向竹山消訓中心，降落竹山消訓中心返，將病患交由救護車後送就醫。
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