影／4人登山1人腳扭傷 空勤直升機飛奇萊山屋救援

桃園市中壢區長沙路昨(23)日晚間23時許有2男2女爆發衝突，其中41歲高姓男子開車追逐39歲黃姓男子駕駛之車輛，雙方因此發生碰撞，波及到14台停在路邊的汽、機車，雙方人馬隨後逃之夭夭。中壢警分局獲報，在3小時內將涉案人士帶回，並在黃男車上查獲新興毒品「依託咪酯」喪屍菸彈，黃男訊後依毒品危害防制條例、傷害、妨害自由案等移送偵辦。

2025-06-24 12:04