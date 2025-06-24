快訊

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

繁星錄取台大醫…高中生科展作品爆抄襲遭撤獎 中市教育局說話了

國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

聽新聞
0:00 / 0:00

酷暑救災恐熱傷害...竹縣消防員火場搏鬥 4人體溫飆破40度

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

各地高溫炎熱，新竹縣竹北市昨發生鐵皮汽車烤漆廠發生火警，新竹縣消防局迅速出動30名消防員前往搶救，消防員全副武裝，身穿厚重的防火衣，多名消防員因長時間曝曬與體力透支倒地，其中4人因體溫升至40°C以上，所幸現場立刻緊急處理降溫，情況已穩定，竹縣消防局昨在粉專分享這段過程，不少網友直呼「所有的消防弟兄們，辛苦了！」

新竹縣竹北市昨天一間鐵皮汽車烤漆廠發生火警，火場燃燒汽車6輛及烤漆設備，濃煙密布、烈焰沖天，新竹縣消防局迅速出動竹北、高鐵、光明、工業、山崎、豐田等分隊，共15車、30名消防員及救災機器人前往搶救。經過近2小時的奮力撲救，火勢成功控制，未造成人員傷亡。

新竹縣消防局指出，消防員全副武裝，身穿厚重的防火衣，承受高溫酷熱與火場炙燒雙重影響下，體力耗損迅速加劇，多名消防員因長時間曝曬與體力透支倒地，其中4人因體溫升至40°C以上，必須立即降溫處置。經冰塊、急凍包和沖水等方式緊急處理後，所有消防員狀況已穩定，並無大礙。

近期連日高溫，讓救災打火更加艱鉅。對此，新竹縣消防局災害搶救科長林忠億回應，現今推動後勤照護，當消防員在旁休息時，就會有人協助量測生命徵象，包含血氧、體溫檢測等，第一時間掌握出勤人員的身體狀況，也能即時降溫處置。

新竹縣消防局指出，每一次火警出勤，消防員不僅要與烈火搏鬥，還要對抗高溫酷熱的身體極限，這是用體力與意志力在捍衛公共安全。呼籲民眾珍惜消防人員的辛勞，也呼籲大家在高溫天氣下務必提高警覺，做好防護措施。

近日氣溫不斷攀升，消防局提醒民眾留意熱傷害風險。當身體因高溫環境導致水分流失，無法正常排汗而引發體溫調節失衡時，可能出現頭暈、噁心、抽筋、皮膚乾熱或濕冷等症狀，甚至體溫飆升超過39°C。若出現這些情況，應立即移至陰涼處降溫，補充水分，並視情況就醫。當遇到熱傷害時，應立即採取應急措施，包括移至陰涼處、脫去厚重衣物、用冰塊或冰水毛巾降溫，必要時直接灑水或使用風扇加速散熱。如果患者意識不清或症狀未改善，需迅速送醫處理。

消防局昨晚在臉書粉專ＰＯ文，提醒民眾預防熱傷害，不少網友留言「所有的消防弟兄們，辛苦了！」也有民眾說，「不希望一個高溫的暑假，因出勤造成熱傷害，打趴消防員們的信心」。

其中4人因體溫升至40°C以上，所幸現場立刻緊急處理降溫，情況已穩定。圖／新竹縣消防局提供
其中4人因體溫升至40°C以上，所幸現場立刻緊急處理降溫，情況已穩定。圖／新竹縣消防局提供
消防員全副武裝，身穿厚重的防火衣，多名消防員因長時間曝曬與體力透支倒地。圖／新竹縣消防局提供
消防員全副武裝，身穿厚重的防火衣，多名消防員因長時間曝曬與體力透支倒地。圖／新竹縣消防局提供
竹縣消防局昨在粉專分享這段過程，不少網友直呼「所有的消防弟兄們，辛苦了！」圖／新竹縣消防局提供
竹縣消防局昨在粉專分享這段過程，不少網友直呼「所有的消防弟兄們，辛苦了！」圖／新竹縣消防局提供

高溫 消防員 新竹

延伸閱讀

婚戒戴40年紅腫發麻卡住 桃園婦求救消防「剪斷」解圍

新竹香山牧場畜舍拆除引火警 幸無人員受困受傷

國際獅子會捐消防裝備與巡迴車 澎湖縣府贈感謝狀

逢甲商圈火警「火勢猛」 屋主搶救布袋戲偶…消防局5單位馳援

相關新聞

外籍移工五股溼地抓螃蟹 爛泥堆中發現男屍當場嚇壞

新北市五股區1名外籍移工昨天下午至微風運河旁抓螃蟹，不料在爛泥堆中發現1具人形物體，仔細一看竟是浮屍嚇得立即報警。消防人...

瑞芳民宅上午客廳起火 初判電器短路釀災

新北市瑞芳區粗坑口路一處3樓民宅，今天上午發生火災，消防人車到場將火撲滅，沒有人員傷亡。初步研判客廳內的電器短路引發火勢...

機車突偏移擦撞小客車 阿伯騎士緊急送醫

桃園市龜山區萬壽路一段中油迴龍站附近昨(23)日上午7時30分許發生汽車與機車碰撞事故。從目擊者提供的行車紀錄器影像可以看到，一名機車騎士本來騎在外側車道，突然往中間車道偏移，與小客車發生碰撞，騎士當場連人帶車倒地。

酷暑救災恐熱傷害...竹縣消防員火場搏鬥 4人體溫飆破40度

各地高溫炎熱，新竹縣竹北市昨發生鐵皮汽車烤漆廠發生火警，新竹縣消防局迅速出動30名消防員前往搶救，消防員全副武裝，身穿厚...

廣角鏡／租蝦皮帳號 賣仿冒品

四十八歲張姓女子等人成立空殼公司，從大陸進口香奈兒、LV等仿冒品，租用蝦皮購物帳號二九○組販賣，將貨款匯往大陸，獲利逾六...

63件毒駕案逾期未舉發 南警挨轟

全台毒駕事件增多，台南市議員林燕祝日前質詢踢爆市警局使用的毒物及尿液快篩試劑，高達7601支過期，昨她再質詢再爆出，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。