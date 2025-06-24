酷暑救災恐熱傷害...竹縣消防員火場搏鬥 4人體溫飆破40度

各地高溫炎熱，新竹縣竹北市昨發生鐵皮汽車烤漆廠發生火警，新竹縣消防局迅速出動30名消防員前往搶救，消防員全副武裝，身穿厚重的防火衣，多名消防員因長時間曝曬與體力透支倒地，其中4人因體溫升至40°C以上，所幸現場立刻緊急處理降溫，情況已穩定，竹縣消防局昨在粉專分享這段過程，不少網友直呼「所有的消防弟兄們，辛苦了！」

新竹縣竹北市昨天一間鐵皮汽車烤漆廠發生火警，火場燃燒汽車6輛及烤漆設備，濃煙密布、烈焰沖天，新竹縣消防局迅速出動竹北、高鐵、光明、工業、山崎、豐田等分隊，共15車、30名消防員及救災機器人前往搶救。經過近2小時的奮力撲救，火勢成功控制，未造成人員傷亡。

新竹縣消防局指出，消防員全副武裝，身穿厚重的防火衣，承受高溫酷熱與火場炙燒雙重影響下，體力耗損迅速加劇，多名消防員因長時間曝曬與體力透支倒地，其中4人因體溫升至40°C以上，必須立即降溫處置。經冰塊、急凍包和沖水等方式緊急處理後，所有消防員狀況已穩定，並無大礙。

近期連日高溫，讓救災打火更加艱鉅。對此，新竹縣消防局災害搶救科長林忠億回應，現今推動後勤照護，當消防員在旁休息時，就會有人協助量測生命徵象，包含血氧、體溫檢測等，第一時間掌握出勤人員的身體狀況，也能即時降溫處置。

新竹縣消防局指出，每一次火警出勤，消防員不僅要與烈火搏鬥，還要對抗高溫酷熱的身體極限，這是用體力與意志力在捍衛公共安全。呼籲民眾珍惜消防人員的辛勞，也呼籲大家在高溫天氣下務必提高警覺，做好防護措施。

近日氣溫不斷攀升，消防局提醒民眾留意熱傷害風險。當身體因高溫環境導致水分流失，無法正常排汗而引發體溫調節失衡時，可能出現頭暈、噁心、抽筋、皮膚乾熱或濕冷等症狀，甚至體溫飆升超過39°C。若出現這些情況，應立即移至陰涼處降溫，補充水分，並視情況就醫。當遇到熱傷害時，應立即採取應急措施，包括移至陰涼處、脫去厚重衣物、用冰塊或冰水毛巾降溫，必要時直接灑水或使用風扇加速散熱。如果患者意識不清或症狀未改善，需迅速送醫處理。